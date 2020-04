«Coronavirus, en bref» : une nouvelle série documentaire pour comprendre le phénomène

La plate-forme Netflix a mis en ligne le premier épisode de «Coronavirus, en bref», une série documentaire sur «la pire pandémie depuis 100 ans».

Ce programme, qui sera à terme composé de trois épisodes, propose «une analyse claire et objective des données du covid-19 par des experts», annonce la plate-forme. En 2020, le monde a changé. Cette série d'une actualité brûlante observe comment un nouveau coronavirus s'est transformé en pandémie, tout en réfléchissant à ce qui peut arriver, et ce à quoi pourrait ressembler l’avenir».

Le premier épisode compte la participation de nombreux scientifiques et personnalités comme Bill Gates. Alors que la crise frappe encore le monde de plein fouet, et qu’il est difficile de prédire comment elle va évoluer, «Coronavirus, en bref» tente en effet de prendre un peu de recul pour retracer la naissance et la propagation du virus, et ses différences avec ceux auxquels nous avons déjà été confrontés.

Il y est aussi notamment question de l’immunité collective et des problématiques d’environnement. Dense mais clair, ce récapitulatif en trente minutes pour mieux comprendre, est plus que bienvenu en ces temps troublés. Il donne aussi l'occasion de tirer d'importantes leçons en dressant un comparatif des moyens mis en oeuvre dans les différents pays touchés comme la Chine, l’Italie et les Etats-Unis. Le point commun à tous : un cruel manque d’anticipation.

A noter que le tournage de la série, qui fait partie de la collection de documentaires de vulgarisation «Explained», a démarré bien avant la crise, au printemps 2019 alors que Bill Gates prédisait que les épidémies constituaient «le plus grave risque pour l’humanité». La voix-off est celle de l’acteur J.K. Simmons (Whiplash, Justice League).