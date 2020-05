«Les Mystères de l'amour» : le coronavirus sera intégré à l'intrigue

Le producteur des «Mystères de l’amour» a annoncé la reprise prochaine des tournages et confié que l’épidémie de coronavirus s’inviterait dans les prochains épisodes.

Dans une interview pour Télé-Loisirs, Jean-Luc Azoulay a précisé les conditions dans lesquelles les tournages s’apprêtaient à reprendre. «Tous les comédiens sont en train d’être testés, ce sera fait avant le début du tournage. Ensuite, sur le plateau, tout le monde aura des masques, des gants, du gel hydroalcoolique (…) On sera moins de dix au même endroit. Dans une pièce, on aura au maximum six comédiens avec deux cadreurs et le reste de l’équipe sera ailleurs».

L’épidémie de coronavirus influera-t-elle sur le scénario des nouveaux épisodes ? La réponse du producteur est plutôt claire : «Le début de cette nouvelle saison se déroulera quelques jours après la fin de l’épidémie. On en parlera. Comme nous, les personnages seront restés confinés plusieurs semaines.»

Quant aux règles de distanciation sociale, elles contraindront elles aussi les scénaristes à effectuer quelques aménagements, les baisers entre les personnages étant pour l’instant exclus : «Un regard romantique remplace un bisou. Pendant un petit moment, on n'en fera plus», commente Jean-Luc Azoulay.

TMC continuera de proposer les épisodes déjà en stock jusqu'au 29 mai. Les épisodes tournés après le confinement devraient donc être diffusés début juin.