«Les cahiers d'Esther» : la saison 2 arrive sur Canal+

La saison 2 de la série animée adaptée des BD «Les cahiers d’Esther» de Riad Sattouf arrive sur Canal+.

Après une première saison issue du premier album (Les Cahiers d’Esther, Histoires de mes 10 ans) proposée au printemps dernier, Canal+ poursuit sa collaboration avec Riad Sattouf («L’arabe du futur») et les éditions Allary, et propose à partir de ce 25 mai la version animée du deuxième album, intitulé «Histoires de mes 11 ans». Un nouveau petit régal toujours concocté par le studio Folimage, à qui l'on doit aussi notamment «Tu mourras moins bête».

Dans cette nouvelle saison, Esther entre en CM2 et raconte la naissance de son petit frère, les attentats, les garçons dont elle est amoureuse, les discussions sur Dieu avec sa meilleure amie, sa mère qui a grossi, son grand frère débile ou encore son père, toujours aussi extraordinaire…

Devinez qui revient mettre de la bonne humeur dans votre quotidien...?



La saison 2 des Cahiers d’Esther, série animée adaptée de la BD de @RiadSattouf, débarque le 25 mai sur @canalplus ! #LesCahiersdEsther pic.twitter.com/h70hius797 — CANAL+ Séries (@CanalplusSeries) April 28, 2020

A noter que l’album «Histoires de mes 12 ans», qui marque l’entrée de la jeune fille au collège, a d’ores et déjà été adapté pour constituer la saison 3, qui devrait elle aussi être diffusée prochainement. En attendant, on peut revoir avec bonheur l'intégralité de la saison 1 sur MyCanal.

Quant au cinquième tome des aventures d’Esther sur papier, il paraîtra le 11 juin prochain.

Trop heureux de vous annoncer l'arrivée prochaine des saisons 2 et 3 de l'adaptation animée de ma bande dessinée "Les Cahiers d'Esther"! 100 nouveaux épisodes stylés co-réalisés par Mathias Varin et moi, fabriqués chez @folimage , diffusés en 2020 sur @canalplus et @myCANAL pic.twitter.com/q90r66AeUs — Riad Sattouf (@RiadSattouf) December 5, 2019

D’après des histoires vraies

Traduite en huit langues, la série «Les Cahiers d’Esther» est née en 2015. Elle s’est déjà vendue à 650 000 exemplaires et a reçu le prix Max und Moritz, en 2018.

Très appréciée pour son mélange de réalisme, d’humour et de tendresse, elle voit Riad Sattouf se faire le porte-voix d'une authentique jeune fille d’aujourd’hui. Ses discussions récurrentes avec elle, année après année, lui permettent de retranscrire au plus près son évolution et de montrer le regard qu’elle porte sur la société.

