Décès de la catcheuse Hana Kimura : l'édition Tokyo de «Terrace House» annulée

Quatre jours après la nouvelle de la mort de Hana Kimura, candidate de 22 ans de «Terrace House», la production de l’émission de télé-réalité japonaise a décidé de mettre un terme à l’édition en cours.

Fuji Television, qui propose le programme au Pays du Soleil Levant, a en effet fait le choix de stopper la diffusion de la 2e partie de «Terrace House Tokyo 2019/2020».

«Nous voudrions exprimer nos regrets au sujet de la mort de Hana Kimura et présenter nos sincères condoléances à sa famille. Touchés par son décès, nous prendrons les mesures qui s’imposent», avait déjà annoncé la chaîne, qui a finalement décidé de mettre fin à la saison qui se déroulait actuellement dans la capitale nippone.

Catcheuse professionnelle et participante à l’émission de télé-réalité, Hana Kimura se serait donné la mort samedi dernier en raison de commentaires haineux envers elle postés sur les réseaux sociaux.

Diffusée en France sur Netflix, «Terrace House» est une émission de télé-réalité dans laquelle six inconnus partagent une maison au sein de laquelle ils espèrent trouver l’âme soeur. Elle est particulièrement appréciée des amoureux de la culture nipponne, car elle permet de se plonger dans le quotidien de jeunes japonais, dont les codes de séduction, notamment, sont bien différents des nôtres. Pudeur et discrétion y sont en effet les maîtres-mots, ce qui fait de ce programme une alternative (d'aucuns diraient moins bruyante et vulgaire) aux programmes basés sur le même principe mais tournés dans nos contrées.