«La chanson de l'année» : tout savoir sur l'édition 2020

L’édition 2020 du concours musical «La chanson de l'année» se déroulera en direct des jardins du Palais Royal, le 12 juin à 21h05 sur TF1.

L’émission, toujours présentée par Nikos Aliagas, quitte cette année les arènes de Nîmes pour regagner la capitale. Autre changement de taille, crise sanitaire oblige, elle se passera de spectateurs. L'idée n'est pas de faire une émission dégradée mais de la repenser, a assuré au Parisien Rémi Faure, le directeur de programmes de flux de TF1. Tout s'est décidé il y a quelques semaines quand on a vu qu'avec la fin du confinement, les choses s’amélioraient (…). Nous avions des demandes des maisons de disques, de certains artistes de revenir jouer dans une grande émission après avoir vécu des lives sur Internet durant cette période si particulière. »

Le choix du lieu du show s’est cette année porté sur les jardins du Palais Royal où on trouve les colonnes de Buren. «Le lieu est magnifique et nous allons filmer avec des drones pour faire des vues aériennes», annonce Rémi Faure. «Il fallait un lieu clos pour des raisons de sécurité évidentes. Il n’y aura pas de public, nous allons filmer les fans chez eux et les diffuser à l’antenne pour que les artistes ne se sentent pas seuls (…) cette émission sera un peu le festival de l’été que les artistes ne pourront pas avoir».

Des prestations en fait à 50% en direct

Selon les informations du Parisien, la moitié des artistes - «des stars de la chanson française et internationale qui interpréteront leurs titres et formeront des duos totalement inédits», comme l’annonce TF1 - se produiront en amont, dans les conditions du direct le jeudi, et l’autre moitié, le vendredi.



16 artistes sont dans la course au titre de «La chanson de l’année». Les votes débuteront dès 21h05 et le prix sera annoncé en fin d’émission. Qui succédera à «Longtemps » interprétée par Amir, chanson de l’année 2019 ?

La liste des artistes en compétition :

Vitaa & Slimane, « Avant toi »

Heuss L’Enfoiré, « Moulaga »

Claudio Capéo, « Ma jolie »

Dadju, « Bobo au cœur »

Jean-Baptiste Guégan, « Retourner là-bas »

Les frangines, « Donnez-moi »

Camelia Jordana, « Facile »

Clara Luciani, « Ma sœur »

Vianney, « N’attendons pas »

Hoshi, « Amour censure »

Benjamin Biolay, « Comment est ta peine »

Gradur, « Ne reviens pas » (feat. Heuss L’Enfoiré)

Bilal Hassani, « Je danse encore »

Carla, « Bim Bam toi »

Soolking, « Meleğim » (feat. Dadju)

Aloïse Sauvage, « A l’horizontale »

