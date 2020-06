«The Voice» : Lara Fabian coincée à Montréal pour la demi-finale du 6 juin

Après avoir été contraint de stopper son édition 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus, le concours de chant de TF1 «The Voice» reprend du service ce samedi 6 juin avec une demi-finale en direct.

Si les trois autres coachs du cru - à savoir Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo - s’apprêtent pour l’occasion à retrouver leurs fauteuils rouges, Lara Fabian devra quant à elle intervenir depuis... Montréal.

«Prête pour mon Skype avec mes filles @[email protected][email protected].thevoice9 pour préparer la demi finale de @thevoice_tf1 Rendez-vous samedi à 21h05 sur @tf1 #TheVoice.» a posté mardi 2 juin sur Instagram la chanteuse qui, même à distance, semble préparer activement cette demi-finale avec sa team de talents. Une équipe composée de Maria Doyle, une chanteuse irlandaise de 54 ans, Gustine, artiste de 32 ans à l’univers bien marqué et Cheyenne, 19 ans, «The Voice» comme l’a surnommée Lara Fabian elle-même lors de l’épreuve des KO.

Enthousiaste à l’idée que la compétition reprenne, Lara Fabian ne cache cependant pas sa déception de ne pouvoir être sur le plateau de Nikos Aliagas. «C’est plus de la tristesse que de la frustration. J’ai de la peine de ne pas pouvoir être là, de devoir être en duplex depuis un studio à Montréal, a confié la chanteuse à cinetelerevue.be. Mais il n’y avait pas le choix. Les frontières sont encore fermées. Il aurait fallu que je parte quinze jours avant et que je me confine. C’était impossible.»

Quant à savoir si cela peut pénaliser les talents qu’elle défend, l’interprète de «Je t’aime» pense en effet que «ce sera plus compliqué» mais que ce qui affectera le plus les candidats, c’est de ne plus avoir l’énergie du public, d’être dans un studio vide, ou encore de ne pouvoir serrer personne dans leurs bras.»

A cause des mesures sanitaires drastiques, la demi-finale ainsi que la finale seront en effet pour la première fois de leur histoire sans public. Toujours pour cinetelerevue, Lara Fabian a confié qu’elle ne savait pas encore si elle rempilerait pour une saison supplémentaire de «The Voice» : «Aucune idée. Je ne sais même pas si avec les circonstances que l’on connaît, tout cela sera encore viable. On ne sait pas où on en sera à l’automne. Tout comme j’ignore si ma tournée pourra reprendre en septembre. Il faut aussi voir quand on sera déconfinés dans nos têtes. Je ne sais pas qui pour l’instant a envie de s’asseoir dans une salle à dix centimètres des autres. Il faudra du temps.»

