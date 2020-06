Laurent Ruquier : le nom de sa nouvelle émission dévoilé ?

Alors que son talk show «On n’est pas couché» prendra définitivement fin le 4 juillet, Laurent Ruquier serait actuellement en train de préparer une toute nouvelle émission, dont Télé-Loisirs croit connaître le titre.

Selon les informations de nos confrères, le programme devrait s’appeler «On est en direct». Un nom qui n’est évidemment pas sans rappeler ceux des anciennes émission de l’animateur («On n'est pas couché», «On a tout essayé», «On va s’gêner»…).

Il s’agirait d’un talk show, en direct comme son éventuel nom l’indique, produit non pas par la productrice historique de Laurent Ruquier, Catherine Barma, mais par Philippe Thuillier. Il serait destiné à prendre la place exacte occupée jusque-là par «On n’est pas couché», à savoir le samedi en deuxième partie de soirée sur France 2.

«Je réfléchis avec les dirigeants à de nouveaux projets, sur lesquels il est trop tôt pour communiquer, expliquait-il à Télé 2 Semaines le mois dernier. Quand j’ai annoncé ma décision à Delphine Ernotte (la Présidente de France Télé, ndlr), elle m’a dit : ‘Je veux que vous soyez là le samedi soir…’. Je travaille notamment avec le producteur Philippe Thuillier sur un projet. Est-ce que cela verra le jour en septembre, en janvier ou pas du tout ? Je n’en sais rien. On va voir si on arrive à monter une émission qui me ressemble mais qui soit différente d’ONPC. Et même si je ne conserve pas cette case que j'ai occupée quatorze ans, je ne regretterai pas ma décision ! (d’arrêter «ONPC», ndlr).

