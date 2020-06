Amour, Gloire et Beauté est la première série américaine à reprendre les tournages

C’est aujourd’hui que le casting du feuilleton «Amour, Gloire et Beauté» reprend le chemin des tournages. Une première sur le sol américain depuis l’interruption en mars dernier suite à l’épidémie de coronavirus, assure le site américain Deadline.

La série, créée en 1987 par William J. Bell et Lee Phillip Bell, ne proposait plus d’épisodes inédits sur la chaîne américaine CBS depuis deux mois. La reprise des tournages pourrait permettre au feuilleton d’en proposer d’ici la mi-juillet.

Bien évidemment, le retour du casting et des équipes de production dans les studios de Los Angeles ne se fait pas sans mesures sanitaires, afin d’assurer la sécurité de toutes les personnes sur place. «La santé et la sécurité de notre casting et de nos équipes sont primordiales à nos yeux. Nous suivrons tous les protocoles mis en place par l'état, par la ville, par le studio et les syndicats», a assuré un porte-parole de la série.

En France, c’est la série Les mystère de l’amour, diffusée sur TMC, qui avait été la première à reprendre son tournage, quelques jours seulement après le début déconfinement.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI