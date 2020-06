«The Boys» : on connaît la date de diffusion de la saison 2

La série «The Boys» sera de retour sur Amazon Prime Video à partir du 4 septembre prochain, avec la mise en ligne des trois premiers épisodes.

Les 5 restants seront disponibles chaque semaine, tous les vendredis, jusqu’au 9 octobre pour un épisode final présenté comme «épique» par la plate-forme de streaming. Une annonce officialisée sur le compte Twitter d’Amazon Prime Video.

Heureusement qu’ils sont là pour vous protéger de lui.#TheBoys, saison 2. Bientôt sur Prime Video. pic.twitter.com/cxhUxp6Y8w — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) June 26, 2020

Ainsi que lors d’un livestream organisé avec l’ensemble du casting, qui a permis de révéler quelques informations sur cette saison 2 très attendue par les fans, après le carton publique et critique de la première.

«Nous avons hâte de vous dévoiler cette saison 2 encore plus folle, plus étrange, plus intense et plus riche en émotions que la précédente», explique Eric Kripke, créateur et producteur exécutif de la série.

«En fait, elle va tellement vous chambouler que notre médecin en chef (ceci est de l’humour, ndlr) nous a priés de ne diffuser que les trois premiers épisodes le 4 septembre, puis de nous en tenir à un rythme d’un épisode par semaine pour les 5 épisodes suivants. Nous voulions vous laisser assez de temps pour avoir peur, digérer ce que vous avez vu, en discuter avec vos amis et souffler. Vous savez que votre bien-être est notre priorité absolue. J’espère que vous apprécierez cette saison autant que nous», poursuit-il.

Dans cette saison 2, la bande de Billy Butcher se retrouve pourchassée par les super-héros, essayant désespérément de se regrouper et de se battre contre Vought. Contraints à la clandestinité, Hughie (Jack Quaid), La Crème (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) et Kimiko (Karen Fukuhara) essaient tant bien que mal de s’adapter à cette vie de cavale. Billy Butcher (Karl Urban), pour sa part, reste introuvable.

En parallèle, Starlight (Erin Moriarty) peine à trouver sa place parmi les Sept, tandis que le Protecteur (Antony Starr) s'efforce de prendre le contrôle total de la situation. Ses ambitions sont contrariées par l’arrivée de Stormfront (Aya Cash), une nouvelle super-héroïne experte en réseaux sociaux et prête à tout pour arriver à ses desseins. Pour pimenter le tout, la menace des Super-méchants fait des vagues et Vought essaie de capitaliser sur la paranoïa qui s’empare du pays.

