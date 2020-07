Escape game : On a testé la terrifiante salle Dracula, à Paris

Pour attirer les curieux et faire revenir les fans, de nouvelles escape rooms sont régulièrement imaginées, notamment en région parisienne. Au menu, cette fois-ci, une aventure des plus sanglantes, baptisée Dracula.

C'est HintHunt, un des maîtres du genre en France, qui s'est retroussé les manches pour ce projet. Après neuf mois de réflexion et de travaux, il avait ouvert, en février, deux nouvelles salles de ce type que nous avons pu tester. Mais à cause du confinement, elles ont finalement été très peu accessibles et viennent de rouvrir leurs portes.

Un concept éprouvé et des idées neuves

Ces deux lieux remplacent deux des trois exemplaires de la salle mythique «Le bureau de James Murdoch", pionnière en la matière, puisqu'elle a ouvert fin 2013.

«On a tenu à en conserver une, mais elle avait un peu vieilli. Pour Dracula, on a voulu sortir des standards des "Escape", qui sont habituellement des énigmes basées sur la lumière UV, des aimants, des cadenas. Le concept a pas mal évolué en six ans», explique un des cofondateurs, David Musset.

Concernant Dracula, le décor et la mise en scène ont été particulièrement soignés. L'ambiance est élégante, et inquiétante à souhait. Le scénario est le suivant : après des mois de traque, le célèbre chasseur de monstres Victor Van Helsing a réussi à obtenir des informations sur l'endroit où se cache le comte. A vous de tout faire pour les récupérer. Direction un manoir hanté, en plein cœur de la capitale, pour une aventure… sanglante.

Une enquête difficile

De prime abord, les amateurs d'escape games ne seront pas pris au dépourvu. La mission est simple: avec votre équipe (de 4 ou 5 membres idéalement), vous disposez d'une heure pour résoudre les énigmes, tuer le seigneur des vampires et vous enfuir. Evidemment, il faudra savoir communiquer entre vous, faire le tri et prendre des décisions rapidement. Pour s'en sortir dans les temps, la coordination est la clé, et je dois avouer que Dracula n'est pas un escape facile, loin de là. Certains passages sont très malins, le game master s'en donne à cœur joie pour faire sursauter les plus fragiles, et il faut rester concentré pour avancer. Autant vous l'avouer, notre petite épopée a misérablement échoué, malgré notre motivation sans faille. Avec cette salle, les créateurs ont placé la barre haut, mais vous n'êtes pas du genre à reculer au moindre obstacle, non ?

Escape Game Dracula, Hint Hunt, 62 Rue Beaubourg 75003 Paris. Tarifs : 3 joueurs : 90 €, 4 joueurs : 100 €, 5 joueurs : 110 €

