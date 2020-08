Une date et une bande annonce pour la série documentaire sur Fernando Alonso sur Amazon Prime Video

La série documentaire consacrée à Fernando Alonso sera mise en ligne dès le 25 septembre sur Amazon Prime Video. Avec 5 épisodes qui proposent de découvrir le pilote automobile espagnol sous un jour complètement inédit.

Intitulée Fernando, elle dresse le portrait du double champion du monde de Formule 1 qui a annoncé son retour sur les circuits en 2021 avec son ancienne écurie, Renault F1 Team. Le sportif, qui se filme lui-même à plusieurs reprises, y partage sa passion pour les sports automobiles, à travers ses victoires et ses défaites. Les téléspectateurs vont ainsi découvrir des images inédites de sa participation au 500 Miles d’Indianapolis, aux 24 Heures du Mans ou encore au Rallye Dakar en janvier dernier.

La série documentaire peut également compter sur les nombreux témoignages de ses proches, notamment son manager Luis García Abad, sa sœur Lorena Alonso, sa compagne Linda Morselli, et son collègue Carlos Sainz. «Fernando a été un défi de plus dans ma carrière, un engagement avec moi-même et avec le public pour montrer le travail, l’effort et l'exigence qu'implique la compétition au premier niveau mondial, car rien de tout cela ne transparait vraiment sur les circuits», a déclaré Fernando Alonso.

Retrouvez toute l'actualité des documentaires ICI