Paris Hilton : TMZ révèle le terrible secret dévoilé dans son documentaire

Le site américain TMZ a dévoilé le terrible secret que s’apprête à révéler Paris Hilton dans le documentaire intitulé «This Is Paris», attendu pour le 14 septembre sur sa chaîne YouTube.

En raison de son attitude un peu trop rebelle au goût de ses parents, Paris Hilton a été envoyé dans plusieurs internats durant sa jeunesse. Et c’est dans le dernier établissement, situé dans l’état de Utah, que la riche héritière a vécu ce qu’elle décrit comme étant de la torture, révèle TMZ.

Elle a passé 11 mois, avant ses 18 ans, dans cette école qui ressemblait plus à une maison de redressement. Paris Hilton affirme que le personnel lui criait systématiquement au visage, «me hurlant dessus, une torture permanente», affirme-t-elle. Elle précise que les abus étaient à la fois verbaux, mentaux, émotionnels, mais aussi physiques, avec des coups portés aux enfants. Et même des étranglements.

Paris Hilton explique que des enfants pouvaient finir en cellule d’isolement pendant près de 20 heures par jour, et qu’elle était régulièrement sujette à des attaques de panique et des crises de larmes en raison de la peur qu’elle ressentait. «Je me sentais comme une prisonnière et je détestais ma vie», clame-t-elle. Trois anciens pensionnaires viennent étayer ses propos, certains précisant qu’ils pouvaient être forcés à prendre des médicaments.

Paris Hilton a quitté l’établissement en 1999, à ses 18 ans, et affirme ne jamais avoir voulu parler de cette expérience traumatisante avec quiconque. Pas même ses parents. Elle explique s’être sentie tellement honteuse de son passage dans ce centre de redressement qu’elle a décidé «d’enterrer la vérité pendant tout ce temps».