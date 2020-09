Disney+ : La série «Docteur Doogie» de retour en 2021

Le remake de la série «Docteur Doogie» a été officiellement commandé par Disney+. La mise en production devrait débuter plus tard cette année, avec une mise en ligne prévue dans le courant 2021.

L’histoire de Docteur Doogie – dont le personnage principal était incarné par Neil Patrick Harris (How I met your mother) – qui s’est étalée sur quatre saisons entre 1989 et 1993, va connaître un nouveau départ avec un récit centré sur une jeune métisse de 16 ans prénommée Lahela «Doogie» Kameāloha. Surdouée, l’adolescente tentera de jongler entre sa vie personnelle et ses premiers pas dans une carrière médicale. Elle pourra compter sur le soutien de sa mère, qui sera son superviseur à l’hôpital. Les relations avec son père seront plus compliquées, ce dernier acceptant mal de voir sa fille prendre autant de responsabilités à un si jeune âge.

Baptisée Doogie Kameāloha, M.D., déclinée en 10 épisodes, la série sera pilotée par Kourtney Kang (Fresh Off The Boat, How I met your mother), tandis que Jayna et Jesse Bocho – l’épouse et le fils du co-créateur de la série originale, Steven Bocho – seront présents au générique en tant que producteurs exécutifs.

«Il y a 30 ans, un jeune prodige médical a pris le monde d'assaut et a laissé un impact durable sur la culture pop. Kourtney et l'équipe de 20th Television ont créé une version très moderne de cette idée bien-aimée qui résonnera dans le monde entier avec Disney +. Nous avons hâte de présenter au monde le nouveau Doogie !», s’est réjoui Ricky Strauss, président du contenu et du marketing chez Disney +, dans un communiqué.