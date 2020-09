Norman Reedus va faire une infidélité à «The Walking Dead»

Connu pour son rôle de Daryl dans «The Walking Dead», Norman Reedus pourrait tenir le premier rôle dans une nouvelle série de la chaîne américaine AMC, dont il sera également le producteur.

Adaptation du comic-book éponyme, ce western intitulé Undone by Blood or the Shadow of a Wanted Man sera le premier projet développé dans le cadre de l’accord de deux ans signé entre le comédien de 51 ans et AMC, rapporte le site américain Deadline. L’histoire plongera les téléspectateurs dans les années 1970 où une femme prénommé Ethel Grady Lane retourne dans sa ville natale, en Arizona, avec l’objectif de retrouver la trace de l'homme responsable de la mort de sa famille. Et qui n’a pour seul allié qu’un roman narrant les aventures d’un pistolero répondant au nom de Solomon Eaton.

Selon Zac Thompson, auteur du premier comics avec Lonnie Nadler, cette série devrait réjouir les fans de Sergio Leone et des frères Coen. Si rien n’est encore arrêté, Norman Reedus pourrait incarner le personnage de Solomon Eaton. «Immédiatement, Norman a vu que Sol était comme une extension de lui-même. Il a vu tout ce qu'on a vu dans le personnage, et pour être honnête, Norman est déjà, au fond, un cowboy badass. On ne pourrait être plus excités à l'idée de le voir apporter sa patte à Solomon», a expliqué Zac Thompson.

Pour rappel, alors que The Walking Dead touchera à sa fin à la conclusion de la saison 11, un spin-off centré sur les personnages de Daryl et Carol sera diffusé, là encore, sur la chaîne américaine AMC.