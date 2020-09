Obsèques de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : les parents remercient les soutiens dans une émouvante lettre

Au lendemain des obsèques de leur fils Bertrand-Kamal, les parents du regretté candidat de Koh-Lanta décédé le 9 septembre des suites d’un cancer, ont tenu à remercier toutes les personnes qui leur ont apporté leur soutien dans ces moments difficiles.

«Nous ne sommes pas des spécialistes des réseaux sociaux mais nous tenions à vous rendre l’amour que nous recevons dans cette épreuve», ont-ils écrit dans une longue lettre publiée ce jeudi 17 septembre sur le site du Bien Public. «Nous connaissions bien notre fils, Bertrand-Kamal, mais nous n’avions pas pris mesure à quel point il était apprécié de tous. Quel bel hommage lui a été rendu hier avec toutes ces personnes présentes pour lui dire un dernier au revoir et lui témoigner un ultime message d’amour», ont-ils poursuivi.

«Je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont adressé des messages de soutien, qui nous ont témoigné leur sympathie. Toutes celles qui nous ont présenté leurs condoléances pour la perte douloureuse de notre fils que nous aimons tant», a fait savoir le papa du défunt Samir Loudrhiri, adressant des remerciements tout particuliers à Alexia Laroche-Joubert, la productrice de «Koh-Lanta», Julien Magne, le directeur des programmes de flux et Stéphanie Clémente, la directrice de la communication d’Adventure Line Productions «pour leur soutien et accompagnement», mais aussi Denis Brogniart «pour sa présence constante».

Mort de Bertrand-Kamal : le message poignant de son pèrehttps://t.co/JhWzBSsCJO@TF1 pic.twitter.com/kQQw2XnGRj — Le Bien Public (@Lebienpublic) September 16, 2020

Le père de Bertrand-Kamal a ensuite exprimé sa reconnaissance envers les services médicaux qui ont pris en charge le cancer du pancréas qui a emporté son fils en seulement quelques mois. «Je remercie tout particulièrement les membres de l’équipe soignante du Centre Georges François Leclerc, son directeur Charles Coutant, le docteur Rémi Palmier et ses collaborateurs : infirmières, aides-soignantes ainsi que le professeur Fabrice André, directeur de la recherche de Gustave Roussy à Villejuif, qui ont suivi notre fils avec beaucoup d’attention et d’écoute». Annick et Samir étaient très proches de leur fils, en témoigne le portrait du jeune homme diffusé dans Koh-Lanta Les 4 terres, dont la diffusion continue actuellement sur TF1.