La Flamme : la très attendue série de Jonathan Cohen a une date de diffusion sur Canal+

Canal+ vient d’annoncer la date de diffusion de La Flamme, la série de et avec Jonathan Cohen qui parodie le Bachelor.

Créée, réalisée et écrite par Jonathan Cohen, Jérémie Galan (Serge le Mytho) et Florent Bernard (ex Flober des Golden Moustache), La Flamme est une comédie hilarante librement inspirée de Burning Love de Ben Stiller.

Les neuf épisodes de 28 minutes suivent Marc (Jonathan Cohen), un pilote de ligne aussi beau gosse qu’idiot qui espère trouver la femme de sa vie. Pendant 9 semaines, une dizaine de prétendantes vont s’affronter pour tenter d’allumer en lui La Flamme. Réussira-t-il à trouver l’amour ?

Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Florence Foresti, Ana Girardot, Céline Sallette, Adèle Exarchopoulos, Doria Tillier, Camille Chamoux, Angèle, Marie-Pierre Casey, Vincent Dedienne, Pierre Niney, Ramzy Bedia, Olivier Baroux, François Civil, ou encore Orelsan… Le casting est incroyable et la série promet d’embraser tous les cœurs des fans d’humour absurde à partir du lundi 12 octobre à 21h05 sur Canal+.