The Mandalorian : Giancarlo Esposito donne déjà des infos sur les saisons 3 et 4

Le recrutement de Giancarlo Esposito dans «The Mandalorian» est peut-être la meilleure décision prise par la production. Jamais avare de révélations dans ses interviews, le comédien a évoqué les saisons 3 et 4 de la série Star Wars.

Dans un entretien accordé au site américain People Magazine, le comédien – qui incarne le terrible Moff Gideon dans The Mandalorian – s’est laissé aller à quelques confessions sur la saison 2 à venir. Mais s’est aussi autorisé à parler des deux suivantes, en laissant entendre que Bébé Yoda allait donner aux téléspectateurs un nouvel aperçu de l’étendue de ses pouvoirs. Et que ces derniers allaient en apprendre plus sur le sabre laser noir (le fameux Darksaber) brandit par son personnage en conclusion de la première saison.

«La prochaine saison de The Mandalorian va être très intéressante car vous allez commencer à découvrir le pouvoir de l'Enfant (alias Bébé Yoda). Vous allez voir ce que signifie vraiment cet Enfant. Vous commencerez également à découvrir les origines du sabre laser noir de Moff Gideon et comment cela s'est passé par rapport à l'histoire précédente de Star Wars : The Clone Wars et aux autres séries», annonce-t-il le plus simplement du monde.

Giancarlo Espositio a également précisé que la saison 2 de The Mandalorian permettra de poser les bases du territoire sur lequel évolue les personnages de la série. Et que les saisons 3 et 4 permettront de mieux en saisir l’ampleur, et le sens par rapport à l’univers de Star Wars. Avec de potentiels réponses aux questions que se posent les fans. «Vous commencerez à mieux percevoir le territoire. Nous vivons dans un univers immense, il y a tellement à explorer. Alors la saison 2, à mon sens, pose les bases profondes de l'ampleur des choses qui vont venir dans la saison 3 puis dans la saison 4. C'est là où, véritablement, vous commencerez à obtenir des réponses !», poursuit-il.

Une chose est certaine, Giancarlo Esposito sait comment mettre le feu à la curiosité des fans de la série, et ce pour les quatre années à venir.