Invincible : un teaser sanglant pour la série animée adaptée du comic de Robert Kirkman

Amazon Prime Video a dévoilé le teaser de «Invincible», l’adaptation en série animée des comics éponyme de Robert Kirkman, lors de l’édition virtuelle du Comic Con de New York.

La diffusion de cette série animée destinée aux adultes est prévue dans le courant de l’année 2021 sur la plate-forme de streaming. Elle suit l’histoire de Mark Grayson, un adolescent qui se trouve être le fils d’Omni-Man, le super-héros le plus puissant sur Terre. Ce dernier va devoir apprendre à son fils comment contrôler ses immenses pouvoirs. Un apprentissage qui ne se déroulera pas sans quelques accrocs.

«Les enfants de ton âge pensent qu’ils sont invincibles, et cela les empêche de progresser, car cela les rend négligent. Mais le fait est que tu es différent. Tu l’es vraiment», peut-on entendre Omni-Man dire à Mark dans le teaser.

Ces premières images confirment qu’Invincible s’adresse à un public averti, avec des scènes violentes et des combats sanglants au menu. Mais aussi une bonne dose d’humour noir. «Si vous êtes des lecteurs des comics, vous allez y trouver tout ce que vous attendez ou désirez. Mais certains personnages vont être changés, nous allons développer certains rôles, et mettre un peu de piment dans l’histoire afin de vous surprendre», a expliqué Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead, pendant sa présentation virtuelle lors du Comic Con.

Le casting des voix de la version originale est très impressionnant, avec Steven Yeun (The Walking Dead) dans le rôle de Mark Grayson, J.K Simmons (Whiplash) dans celui d’Omni-Man, mais aussi Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (C’est la fin !), ou encore Mark Hamill (Star Wars).