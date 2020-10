Salto : la plate-forme commune de SVOD de France Télévisions, TF1 et M6 devrait prochainement être lancée

Le lancement de Salto, la plate-forme de SVOD de France Télévisions, TF1, et M6 serait imminent.

Les Echos annoncent qu’elle devrait être lancée le 20 octobre, mais l’information n’a pour l’heure pas été confirmée. Prévu à l'origine au premier trimestre 2020, le projet ambitionne de mettre particulièrement à l’honneur la fiction française. Il avait été repoussé au mois de septembre, puis à l'automne en raison de la crise sanitaire.

Parmi les programmes qui seront proposés figurent une offre de rattrapage des programmes de télévision et quelques inédits. Salto n'aura néanmoins, dans un premier temps, aucune création originale à son catalogue. L'abonnement à la plate-forme devrait coûter entre 5 et 10 euros. Une conférence de presse prévue en fin de semaine devrait confirmer la date de lancement et le tarif.

Le festival Canneseries qui se tient actuellement jusqu’au 14 octobre a dévoilé un avant-goût de quelques séries à venir prochainement sur Salto.

« C’est comme ça que je t’aime »

« On becoming a good girl in Central Florida »

« Quiz »

« The Sister. »