Koh-Lanta : le malaise d'un candidat coupé au montage ?

Brice, un des candidats de Koh-Lanta les 4 Terres actuellement diffusé sur TF1, raconte avoir fait un malaise durant l’épreuve de confort diffusée vendredi dernier. Un événement qui aurait été coupé au montage.

Dans l’épisode 8 en question, Denis Brogniart a donné le top départ d'une course entre Dorian et Brice qui aurait poussé à bout de force ce dernier. Au cours d’un live (à voir ci-dessous), l’aventurier a raconté avoir été victime d’un malaise à ce moment-là.

« Cette épreuve était hyper compliquée. J'étais face à un Dorian qui a été exceptionnel, j'ai été moins bon je l'assume. Sur l'aller, ça s'est à peu près bien passé, mais sur le retour je tombe dans l'eau comme si on m'avait tiré dans les pattes. Et en fait je me suis évanoui et je me réveille quelques secondes après grâce à l'eau. C'est hyper impressionnant car c'est la première fois de ma vie que je m'évanouis », a-t-il confié.

Le malaise n’aurait pas nécessité l’intervention de la production qui aurait décidé de ne pas garder cette séquence au montage. La vidéo de Brice en train de « débriefer » l’épisode 8 de Koh-Lanta (il parle de l’épreuve vers 3’37) :