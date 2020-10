American Gods : Neil Gaiman révèle la date de la saison 3

C’est dans une lettre adressée aux fans que Neil Gaiman s’est exprimé sur la saison 3 d’«American Gods», qui sera disponible en France à partir du 11 janvier prochain sur Amazon Prime Video.

Le créateur de la série, dont il est également le producteur exécutif, a tenu à expliquer la nouvelle direction prise dans ce troisième chapitre qui verra le personnage principal, Shadow, tenter de retrouver une vie normale. Mais il fera face à un choix particulièrement compliqué concernant son avenir : rester parmi les humains, ou suivre le chemin de ces ancêtres les Dieux. Neil Gaiman fait également le parallèle entre les événements dépeints dans American Gods, et la situation actuelle aux États-Unis.

Voici le texte intégral de son message aux fans :

«Lorsque nous nous sommes lancés dans cette troisième saison d’American Gods, nous n'avions aucune idée qu’elle allait tomber autant à point nommé. Nous savions que nous voulions perpétuer ce que les gens avaient aimé dans le livre : qu'il était temps pour Shadow de se rendre dans la petite ville de Lakeside et d'essayer de vivre une vie normale. Nous voulions également nous concentrer sur les personnages et leurs parcours. Montrer Shadow en train de suivre son propre chemin guidé par les Dieux de ses ancêtres, se trouver lui-même et décider à quel camp appartenir : celui de l'Humanité ou celui des Dieux. Nous voulions aussi continuer à ancrer la série dans les paysages des États-Unis. Explorer ce que ce pays signifie pour ses habitants et parler des immigrants, de toutes ces personnes très différentes venues sur cette terre remarquable et qui ont amené avec eux leurs dieux et leurs croyances. Les dieux modernes des téléphones, des applis et des paillettes réclament toute notre attention et notre amour, mais les dieux plus anciens aimeraient bien continuer à avoir du sens.



L'Amérique doit être pour tous et American Gods doit refléter ça. C'est ce qui se passe dans cette nouvelle saison qui est pleine de drames et d'émotions, de réel et de bizarre, et qui contient certaines des meilleures performances que la série n’ait jamais connues. Cette saison fait revenir certains personnages emblématiques - parfois de façon absolument inédite - et va à la rencontre de personnages et de dieux que nous n'avions encore jamais vus auparavant. Je suis fier du casting brillant - Ricky et Emily, Yetide et Ian, Bruce, Demore, Omid et tous les autres - et de ce que les scénaristes ont fait pour relancer l’histoire.



Les luttes des dieux et des personnages dans cette saison 3 sont les luttes de l'Amérique actuelle. Nous ne pensions pas que cela serait aussi raccord avec ce que nous traversons aujourd’hui quand nous avons construit l’intrigue. Je n’aurais pas pensé non plus que le roman serait d’actualité plus de 20 ans après l’avoir écrit. Mais je suis heureux que cela se produise maintenant, au cours d’une année où l'on a le sentiment que certaines histoires sont entendues, honorées et vont permettre de changer l'avenir».