Elections américaines : Canal+ et MyCanal à l'heure US

A une semaine de l’élection la plus attendue de l’histoire moderne des Etats-Unis, Canal+ et MyCanal proposent une sélection de films, documentaires, séries et autres surprises made in USA.

Au programme notamment de cette opération baptisée « USA : Une Semaine Américaine », la série événement « The Comey Rule » qui voit un impressionnant Brendan Gleeson se glisser dans la peau de Donald Trump à partir du jeudi 29 octobre à 21h sur Canal+. La série sera suivie ce jour-là du documentaire inédit « House of Series » qui explore la fascination des séries américaines pour la Maison Blanche.

Côté cinéma, les abonnés auront entre autres rendez-vous mardi 27 à 21h avec « Scandale » (2020) de Jay Roach avec Margot Robbie, Charlize Theron et Nicole Kidman qui revient sur l’affaire Roger Ailes, le tout puissant patron de Fox News accusé de harcèlement sexuel, puis mercredi 28 à 23h avec « La voie de la justice » (2020) de Daniel Cretton avec Jamie Foxx et Michael B. Jordan, un film inspiré de la condamnation à mort à la fin des années 1980 d’un Afro-Américain accusé à tort d’un meurtre à l’issue d’un procès bâclé. Rendez-vous devra être pris aussi ce mardi 3 novembre à 21h, avec « Dark Waters » (2019). Ce thriller signé Todd Haynes avec Mark Ruffalo en tête d’affiche raconte l’histoire vraie d’un avocat d’affaires qui a tout tenté pour faire éclater la vérité sur une pollution industrielle mortelle.

Les amateurs de documentaires ne seront pas en reste avec parmi de nombreux immanquables, « Bikers For Trump : L’escadron De La Maison Blanche », un reportage édifiant sur ces motards à tout berzingue derrière le candidat sortant (à voir mercredi 28 à 21h), mais aussi « Trump in tweets », l’épopée du très bavard compte Twitter @realdonaldtrump racontée par ceux qui l’ont façonnée et vécue en première ligne (mercredi 28 à 21h55), « Tout peut changer et si les femmes comptaient à Hollywood », dans lequel l’actrice Geena Davis à l'heure de #MeToo dissèque l’inégalité des sexes dans l’industrie du cinéma (mardi 27 à 22h50), ou encore « RBG » sur le parcours hors-du-commun de l’iconique et regrettée Juge à la cour suprême des Etats-Unis Ruth Bader Ginsburg.

Plongée passionnante dans les arcanes du pouvoir, les rouages de la justice américaine et ses scandales, et même la culture pop US, cette Semaine Américaine donnera aussi notamment l’occasion de voir que les mythiques marionnettes des Guignols de l'Info ont traversé l’Atlantique pour devenir «Let’s Be Real», un programme diffusé sur Fox.

Pour retrouver l’intégralité du very very rich programme d’USA : Une Semaine Américaine en intégralité, cliquer ici.

A noter qu’un corner dédié où retrouver l’ensemble de la sélection sera disponible dès le 26 octobre sur MyCanal.