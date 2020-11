Rick & Morty : la date de diffusion de la 2e partie de la saison 4 révélée

Une bonne nouvelle pour les abonnés de Netflix. La deuxième partie de la saison 4 de «Rick & Morty» sera disponible à partir du 1er décembre sur la plate-forme de streaming.

Après une première diffusion en France sur la chaîne Adult Swim (disponible ICI) où elle a été diffusée – également en deux fois – entre novembre 2019 et mai 2020, la création de Dan Harmon et Justin Roiland reviendra sur Netflix avec les 5 derniers épisodes de la saison 4, après une première salve mise en ligne en juin dernier.

Cette semaine mérite de commencer avec une bonne nouvelle. pic.twitter.com/p8Yjp56DLI — Netflix France (@NetflixFR) November 2, 2020

Les fans de la série animée vont pouvoir se détendre devant les nouveaux épisodes de Rick Sanchez, un grand-père scientifique, et alcoolique, mais doté d’une intelligence hors du commun lui permettant de voyager à travers l’Univers, de maîtriser le continuum espace-temps, et d’inventer des gadgets absolument géniaux, et/ou complètement absurdes. Le tout en compagnie de son petit-fils, un garçon timide qui se retrouve malgré lui impliqué dans les histoires de son grand-père.

A noter que, si les fans ont patienté plus de deux ans entre les saisons 3 et 4, l’attente devrait être beaucoup moins longue pour la suivante (et même la saison 6) puisque Dan Harmon a récemment confié que la crise sanitaire avait permis à l’équipe de production d’avancer sur les futures saisons de Rick & Morty.