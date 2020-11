The Voice Kids : une candidate harcelée et tabassée à l'école après son passage dans l'émission

Une ancienne candidate de The Voice Kids a évoqué le calvaire qu’elle a traversé à la suite de son passage dans l’émission de TF1.

Satine, 16 ans aujourd’hui, avait participé à l’édition 2015 de The Voice Kids. Invitée ce jeudi 19 novembre sur le plateau de Touche pas à mon poste, elle a livré un poignant et terrifiant témoignage, racontant comment son rêve d’apparaître dans l’émission s’est transformé en un véritable cauchemar dans sa vie quotidienne.

Un cauchemar qui a commencé après la diffusion de sa prestation, au moment où elle a repris le chemin de l’école, avec les insultes des autres élèves à affronter. « Ça a été très compliqué au collège. C’était du harcèlement scolaire. On pense tous que c’est de la jalousie, mais c’est quelque chose qui est presque insoutenable », a-t-elle confié à Cyril Hanouna. « Ça a commencé par des petites remarques, puis elles sont devenues plus blessantes. Il y a eu des insultes comme ‘tu te la pètes’, ‘tu prends la grosse tête’, ‘t’es une p*te’, ‘salo**’ ».

Des insultes aux coups

A ces injures, se sont ensuite ajoutés les coups. « Au bout du troisième coup, on se dit que ce n’est vraiment pas normal. Je me disais ‘ils vont finir par me tuer’ », a-t-elle poursuivi, expliquant que ses camarades la poussaient, lui donnaient des claques et des coups de poings. Elle devait chaque jour subir un déferlement inouï de violences physiques, si bien que sa famille a pris la décision de déménager pour l’inscrire dans un autre établissement.

Si ce changement lui a ensuite permis de poursuivre une adolescence normale dit-elle, Satine - qui vient de publier « Satine et Compagnie », un livre inspiré de sa vie aux éditions Hachette - se dit profondément marquée par les événements et alerte sur les dangers de la médiatisation des enfants : « Il y a une telle pression, une telle médiatisation sur les épaules d'un gamin de 6 ans. Quand tu fais une émission et que tu vas à l'école, les gamins n'ont pas le temps de prendre du recul. Donc, tu t'en prends plein la gueule ».