The Mandalorian : Tout savoir sur les «midi-chloriens» évoqués dans la série

La saison 2 de «The Mandalorian» vient de mettre au cœur de son intrigue les «midi-chloriens». Une notion chère à George Lucas, le créateur de Star Wars, jusque-là très peu développée dans les films.

Dès la saison 1, la série de Disney+ a introduit le personnage de Bébé Yoda – dont on vient de découvrir le vrai prénom et une partie de son histoire – un être sensible à la Force que l’Empire, par l’intermédiaire de Moff Gideon, cherche à capturer. Vivant. Jusqu’alors, les raisons de leur empressement à mettre la main sur l’Enfant restaient obscures. Mais l’épisode 4 de la saison 2 de The Mandalorian a permis de lever le voile sur ce mystère qui réside dans l’extraction des «midi-chloriens» présents dans le sang de Bébé Yoda.

Dans un enregistrement, le docteur Pershing explique que l’Enfant présente un taux de midi-chloriens incroyablement élevé, et qu’il est dès lors considéré comme un «donneur» idéal.

Une notion déjà présentes dans l’Univers Star Wars

La notion de midi-chloriens avait déjà été présentée dans Star Wars, Episode I : La menace fantôme. Sans jamais entrer dans les détails de ce qu’ils étaient ou représentaient exactement. Dans les notes rédigées par George Lucas au moment de la création de la saga Star Wars en 1977, le terme est mentionné au moment d’évoquer la Force, et ceux qui y sont sensibles. «Certaines créatures naissent avec une conscience supérieure à la Force que les autres. Leur cerveau est différent, ils possèdent des midi-chloriens dans leurs gênes», est-il précisé. Ce qui confirme que George Lucas avait déjà eu l’idée d’une origine biologique concernant la sensibilité à la Force.

Si la notion est complètement absente de la première trilogie, Star Wars, Episode I : La menace fantôme voit Quin-Gon Jin réaliser un test sanguin sur Anakin Skywalker, révélant ainsi que son taux de midi-chloriens est supérieur à celui de n’importe quel Jedi, même à celui de maître Yoda. «Ses cellules présentent la plus forte concentration de midi-chloriens que je n’ai jamais vue dans une forme de vie», atteste-t-il devant le Conseil des Jedi.

Plus tard, Quin-Gon Jin explique à Anakin que les midi-chloriens sont une forme de vie microscopique présente dans chaque cellule du corps de son hôte. «Sans les midi-chloriens, il n’y aurait pas de vie, et nous ignorerions tout de la Force. Elles ne cessent de communiquer avec toi, de te transmettre la volonté de la Force», explique-t-il. Quin-Gon Jin pense même qu’Anakin Skywalker pourrait avoir été créé par les midi-chloriens eux-mêmes, venant ainsi confirmer l’ancienne prophétie mentionnant l'existence de «L’Élu».

Une mention est également faite dans l’Episode III : la revanche des Sith, quand l’Empereur Palpatine laisse entendre que son maître Sith a réussi à maîtriser la manipulation des midi-chloriens pour se créer lui-même.

La manipulation génétique à l’honneur dans «The Mandalorian» ?

La saison 2 de The Mandalorian vient potentiellement de placer les midi-chloriens au cœur de son intrigue. Moff Gideon, représentant de l’Empire, perçoit la sensibilité à la Force comme une science à part entière qu’il est possible de maîtriser, et dont il s’agit de percer les mystères. Si les expériences menées par le docteur Pershing venaient à se révéler concluantes, cela signifiera que l’acquisition de la Force n’est plus un «pouvoir» acquis à la naissance de manière aléatoire, mais quelque chose qu’il est possible de contrôler, et d’implanter dans le corps d’un individu via une transfusion sanguine, et pouvant être, ensuite, utilisée pour servir les intérêts de l’Empire.

Et Moff Gideon semble vouloir servir de cobaye pour cette expérimentation. Ce qui est particulièrement effrayant quand on sait qu’il aime porter un costume qui ressemble à celui de Dark Vador. Et qu’il est en possession du Darksaber. Si Moff Gideon devient sensible à la Force, et parvient à la maîtriser (ce qui exige un entraînement bien spécifique), alors cela lui procurera un pouvoir sans nul autre pareil dans les rangs de l’Empire.

Jusqu’où ira «The Mandalorian» ?

Les midi-chloriens, et l’existence d’un vaste monde microbiotique propre à l’Univers Star Wars, est une notion que George Lucas - qui a pourtant une idée très précise de la chose - n’a pas eu l’opportunité de développer dans les films, notamment afin de ne pas rompre avec le mystère et la spiritualité que la Force revêt aux yeux des fans. Il semble toutefois possible que The Mandalorian traite, au moins en surface, du sujet.

La dernière trilogie Star Wars a fait apparaître le personnage de Snoke, le Leader Suprême créé de manière synthétique par les Sith, peut-être, justement (probablement), grâce à la manipulation génétique des midi-chloriens.

Difficile de dire si la série permettra de faire un lien direct entre les recherches menées sous les ordres de Moff Gideon, et la création de Snoke, qui sera placé à la tête du Premier Ordre, la nouvelle manifestation de l’Empire dans la galaxie. Mais le champ des possibilités paraît plus vaste que jamais. Nous verrons ce que Jon Favreau, le showrunner de la série, décidera de faire à l’avenir.