La vraie vie de vos aventuriers : nourriture, hygiène, sexualité... Les anciens candidats de Koh-Lanta révèlent l'envers du décor

Interrogés dans le documentaire « La vraie vie de vos aventuriers » diffusé ce mardi soir sur C8, d’anciens candidats de Koh-Lanta ont fait quelques croustillantes révélations. Nourriture, hygiène et même sexualité, ils ont dévoilé comment se passait l’aventure une fois les caméras éteintes.

Alors que Pascal Salvani a évoqué les graves problèmes psychologiques qu’il a dû affronter à son retour chez lui, d’autres se sont livrés sur des domaines un peu plus légers tels que le manque de sanitaires auquel les participants sont confrontés tout au long du jeu. « On ne voit pas tout ce qu’il y a hors caméra, mais évidemment, il n’y a pas de toilettes » a indiqué Laurent Maistret. « Dans notre saison, on avait un endroit entouré de rochers et on faisait dans le sable. Après avoir fait nos besoins, on plantait un bâton dans le sol pour montrer aux autres aventuriers qu’on avait fait à cet endroit, pour qu’ils ne fassent pas leurs besoins au même endroit. Rapport aux odeurs notamment. A la fin ça faisait un cimetière » a confié Magali.

Le problème des besoins n’est cependant rien comparé à la faim qui creuse les ventres des aventuriers. Et pour se remplir l’estomac, certains participants à l’instar de Tiffany, la finaliste de Koh-Lanta : Fidji, sont prêts à tout, elle qui a confié qu’elle mangeait « les crabes vivants, avec la coquille. Une info confirmée par André, gagnant de sa saison. « Elle attrapait les crabes, elle les croquait et elle les tuait comme ça », a-t-il affirmé, expliquant que « 99% des conversations pendant l'aventure Koh-Lanta concerne la bouffe ».

Quant à savoir s‘il reste un peu de place pour la libido, les candidats interrogés ont été assez clairs sur le sujet « Des rapprochements physiques ? En vrai pas du tout, a confié Tiffany. Physiquement c’est impossible. On est fatigués, on est sales, on ne pense pas du tout à ça ». « La production fournit des capotes mais il ne se passe rien sur le camp », a confirmé André.