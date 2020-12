Affaire Dupont de Ligonnès : l'enquête de Society adaptée en série

La rumeur est confirmée. L'enquête phare du magazine Society sur l'affaire Dupont de Ligonnès, publiée cet été, sera adaptée au petit écran.

A l'origine de ce projet : une alliance entre le groupe de presse So Press (éditeur de Society, So Foot, So Good...) et le groupe audiovisuel Federation Entertainment (Le bureau des légendes, Mytho...). Ce partenariat, annoncé le 7 décembre, vise à faire adapter certains articles de So Press par Federation Entertainment.

Et en priorité son enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès. Le magazine Society avait publié cet été un long texte, en deux volets, revenant sur les dessous de cette affaire. Le succès était au rendez-vous : 400 000 exemplaires des deux numéros sur XDDL ont été tirés, soit cinq fois plus que pour un numéro habituel de Society.

« surtout pas » la série de M6

Il faut dire que l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès fascine. Ce Nantais a disparu en 2011, après qu'on a retrouvé les corps de sa femme et de leurs quatre enfants sous la terrasse de la maison familiale. Un mystère jamais élucidé ayant inspiré à M6 la fiction «Un homme ordinaire». Arnaud Ducret y campe Christophe de Sapin, un homme à l'histoire semblable à celle de Dupont de Ligonnès.

Une série dont So Press tient à s'écarter. «On va faire une série qui ne ressemblera surtout pas à ça», a affirmé Franck Annese, le PDG de So Press, au micro de France Inter le 7 décembre. Sur M6, ils «se sont mis dans la tête de Xavier Dupont de Ligonnès. Ils ont fait (...) l'erreur fondamentale.» Avant d'ajouter : «Ce qu'on a écrit me paraît beaucoup plus juste, sensible et moralement éthique.»

"Avec @FederationEnt, on va co-produire une série adaptée de l'enquête sur Xavier Dupont De Ligonnès. Et on ne veut surtout pas faire une série qui ressemble au téléfilm de M6." @FranckAnnese @SocietyOfficiel #InstantM pic.twitter.com/DQ9h8JQOQC — Sonia Devillers (@Sonia_Devillers) December 7, 2020

Franck Annese a également expliqué qu'il veillerait à ce que la série produite reste en accord avec la «déontologie», signe d'une étroite collaboration entre So Press et Federation Entertainment. L'enquête sur XDDL n'est d'ailleurs qu'un début : d'autres articles devraient être adaptés, et le groupe audiovisuel pourra intervenir pour financer en amont des articles de So Press.

Lionel Uzan, l'un des PDG de Federation Entertainment, a justifié ce choix auprès de Stratégies : «Le groupe So Press se distingue dans l'ensemble de ses publications par une grande qualité de storytelling "à hauteur d'homme", qui permet d'envisager très tôt et très clairement les adaptations audiovisuelles qui pourraient en être issues.» Franck Annese, quant à lui, parle d'une «complémentarité» annonçant des «projets particulièrement ambitieux pour les mois à venir».

En attendant ces fameux projets, So Press publie ce 9 décembre Xavier Dupont de Ligonnès, l'enquête. Ce livre, co-édité par Marabout et So Lonely, réunit en 192 pages les deux volets de l'enquête de cet été.