The Mandalorian : le making-of de la saison 2 à découvrir le 25 décembre

Alors que la saison 2 de «The Mandalorian» diffusera le dernier épisode de sa saison 2 ce vendredi sur Disney+, la plate-forme de streaming proposera aux téléspectateurs de découvrir ses secrets de fabrication dans le documentaire «Disney les making-of : The Mandalorian».

Le documentaire promet d’offrir un accès inédit aux coulisses de la saison 2 de cette série récompensée par 7 trophées lors de la dernière cérémonie des Emmy Awards. Et qui s’est imposée comme une des fictions incontournables dès son lancement en novembre 2019.

Les téléspectateurs vont ainsi en apprendre plus sur le retour surprise de Boba Fett, le légendaire chasseur de primes aperçu dans trois films de la saga Star Wars, avant son apparition dans la saison 2 de The Mandalorian. Mais aussi sur Ahsoka Tano, un des personnages préférés des fans.

Ce documentaire est riche en interviews exclusives, contient des scènes inédites, et des interventions de plusieurs membres des équipes artistiques et techniques. Et c’est Jon Favreau en personne, le créateur et le producteur de la série, qui joue le rôle de l’animateur entre les différentes séquences. Une douceur visuelle à découvrir le jour de Noël sur Disney+.