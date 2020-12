Miss France 2021 : Comment va se dérouler cette cérémonie vraiment pas comme les autres ?

Jean-Pierre Foucault présentera l’élection de Miss France 2021, accompagné de Sylvie Tellier, le samedi 19 décembre à partir de 21h05 sur TF1, en direct du Puy du Fou.

C'est dans un contexte inédit, en raison de la crise sanitaire, que se tiendra Miss France 2021. L’émission en elle-même a d’ailleurs été décalée du 12 au 19 décembre. Pour la première fois cette année, les candidates au titre ne se sont pas rendues dans les îles pour leur voyage de promotion. C’est au château de Versailles qu’elles ont été conviées avant de se rendre au Puy du Fou, lieu choisi par la directrice de l'organisation, pour les festivités.

Ce 19 décembre à partir de 21h05, pendant plus de trois heures, les concurrentes donneront tout pour être l’heureuse élue. La cérémonie se déroulera sans public avec seulement 400 personnes présentes. Les candidates, les techniciens et employés du Puy du Fou ont été testés négatifs au coronavirus, ont fait savoir les organisateurs. «Ce ne seront que des gens qui ont travaillé sur l'émission qui seront dans la salle », a fait savoir Frédéric Gilbert, toutefois les Miss seraient autorisées à faire venir une personne de leur entourage. Afin de respecter le couvre-feu en vigueur, tous les participants seront, à l'issue de l'émission, logés au sein du parc de loisirs transformé pour l'occasion en «bulle sanitaire».

Une édition anniversaire

Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, une trentaine d’anciennes Miss France seront réunies sur le plateau. L'élection sera l'occasion de célébrer « un siècle de couronnement, d'élégance, d'engagement et de partage avec les Français », annoncent TF1 et Endemol, la société de production qui a racheté le concours Miss France à la famille de Fontenay en 2002. Conviée à la cérémonie, Geneviève de Fontenay a décidé de décliner l’invitation.

Pour célébrer le centenaire de Miss France, la soirée sera placée sur le thème de l'Histoire de France. Au programme, comme le détaille Télé Star ce lundi 14 décembre : gastronomie, cinéma, monuments, cabarets ou encore personnages historiques.

Côté chorégraphies, il a fallu respecter des règles sanitaires drastiques. «On a retravaillé la proximité des candidates sur scène. D'habitude, c'est vrai qu'il y a de petits échanges entre les candidates, elles se prennent dans les bras, se tiennent la main, etc.... On a revu complètement le déroulé des chorégraphies de façon à respecter les distances», a déclaré Frédéric Gilbert, selon les propos rapportés par Télé-Loisirs. Mais si les Miss ont été masquées durant toutes les répétitions, c'est sans masque qu'elles devraient apparaître à l'écran samedi soir.

Un jury pas comme les autres

Composé exclusivement de Miss France issues de toutes les générations, le jury compte cette année 9 membres contre 7 habituellement. C’est Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2016 qui présidera le jury composé de : Muguette Fabris, Miss France 1963 ; Patricia Barzyk, Miss France 1980 ; Nathalie Marquay, Miss France 1987 ; Mareva Georges, Miss France 1991 ; Linda Hardy, Miss France 1992 ; Sonia Rolland, Miss France 2000 ; Elodie Gossuin, Miss France 2001 et Miss Europe 2001, et Flora Coquerel, Miss France 2014.

À l’occasion du centenaire, les règles du scrutin changent elles aussi. La gagnante sera en effet cette année élue à 50% par le jury et à 50 % par les téléspectateurs qui, depuis 2009, étaient les seuls à voter pour départager les 5 finalistes. En cas d’égalité dans le vote final, c’est tout même le public qui conservera le dernier mot.

Qui succédera à Clémence Botino, Miss France 2020, pour incarner la nouvelle ambassadrice des Français durant la prochaine année ? La dernière élection Miss France avait réuni 7 millions de téléspectateurs avec un pic à 8,3 millions, au moment de la remise de la couronne.