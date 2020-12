The Book of Boba Fett : ce que l'on sait sur le spin-off autour du chasseur de primes

Une série en prises de vues réelles consacrée à Boba Fett est sur les rails. Intitulée The Book of Boba Fett elle devrait être diffusée sur Disney+ à partir de décembre 2021.

Passé sous silence le 10 décembre dernier lorsque Disney a annoncé ses projets autour de la franchise Star Wars, le projet a fait irruption par surprise dans une scène post générique de fin à l’issue de la saison 2 de la série The Mandalorian.

On y voit le chasseur de primes - défait lors des événements de l’épisode VI Le retour du Jedi - revenir sur Tatooine et prendre le contrôle du palais de Jabba le Hutt. Après avoir tué Bib Fortuna, Boba Fett prend place sur le trône aux côtés de Fennec Shand.

Dans une interview pour Good Morning America ce lundi, Jon Favreau a expliqué que l’annonce de cette série avait été volontairement gardée secrète pour ne pas spoiler les spectateurs. Le showrunner et réalisateur a bien expliqué que The Book of Boba Fett serait un spin-off à part entière et pas une sorte de remplacement pour la saison 3 de The Mandalorian. « Ce que Kathy (Kathleen Kennedy, présidente de LucasFilm, ndlr) a appelé « le prochain chapitre » - sera Le livre de Boba Fett, puis nous entrerons en production juste après sur The Mandalorian, de retour avec le personnage principal que nous connaissons et aimons tous...

Il y a beaucoup de contenu Star Wars à venir, je pense qu'ils ont annoncé 10 projets, je pense que ce sera 11. Il a ajouté que l’histoire de The Book of Boba Fett se situera dans la même timeline que The Mandalorian.

Produit par Jon Favreau, Dave Filoni et Robert Rodriguez, qui a réalisé le fameux épisode de la saison 2 dans lequel le chasseur de primes a fait son grand retour, The Book of Boba Fett verra Temuera Morrison (Boba Fett) et Ming-Na Wen (Fennec Shand) reprendre du service.

Un personnage secondaire adoré du public

« On a tous aimé Boba Fett, mais on n'a pas suffisamment eu ce qu'on voulait de lui. Il est arrivé de façon un peu abrupte dans Le Retour du Jedi et on voulait que quelqu'un puisse être à la hauteur de ce qu'on avait espéré voir quand on était plus jeune, » avait déclaré Jon Favreau à ComicBook dans une interview donnée avant la diffusion de la saison 2 de The Mandalorian.

Alors que le projet de film centré sur Boba Fett était tombé à l’eau après l’accueil peu chaleureux réservé à Solo : A Star War Story, c’est finalement une série qui sera à part entière consacrée à l’énigmatique personnage.

A noter que cette information intervient tristement quelques jours seulement après l’annonce de la mort de Jeremy Bulloch, l’acteur anglais qui avait incarné Boba Fett dans la trilogie originale.