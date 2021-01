Caroline Receveur explique pourquoi elle a arrêté sa carrière à la télévision

Devenue une influenceuse incontournable, et une mère comblée, Caroline Receveur s’est fait connaître grâce au petit écran. Une carrière télévisuelle qui est définitivement derrière elle.

Dans un entretien accordé au magazine L’Officiel Arabia, Caroline Receveur s’est exprimé sur son expérience à la télévision, et la raison pour laquelle elle n’a pas persisté dans cette voie. La jeune femme était apparue dans la saison 2 de Secret Story – où elle n’était restée que 2 semaines – avant de décrocher un des premiers rôles dans la sitcom Hollywood Girls sur NRJ12. Elle s’était également retrouvée à l’animation de l’émission Le Mag aux côtés de Matthieu Delormeau sur cette même chaîne. Avant que le lancement de son blog en 2014 ne vienne bouleverser son parcours professionnel.

«Mon blog a été ma première expérience numérique, car c’était en fait un l’un des premiers blogs en France, et il a eu un énorme succès ; en fait, il a eu plus de succès que je le n’aurais cru», confie-t-elle. «Grâce au public que j’avais construit avec mes apparitions à la télévision, de plus en plus de gens - surtout des femmes - me suivaient. C’est à ce moment que j’ai décidé de me lancer sur Instagram», poursuit celle qui compte aujourd’hui près de 4 millions d’abonnés sur le célèbre réseau social.

Mère de famille comblée, et femme d’affaires aguerrie à la tête de plusieurs marques, Caroline Receveur explique avoir toujours eu une âme d’entrepreneur, le monde de la télévision se révélant beaucoup trop superficiel pour elle.

«Je n’ai jamais vraiment eu l’impression d’appartenir à la télévision, car j’ai toujours eu une âme d’entrepreneur. J’ai déjà ouvert mon premier restaurant et une boutique en ligne à un très jeune âge. J’ai rapidement senti que l’industrie de la télévision était un peu trop superficielle pour moi, et je voulais plus que simplement être un joli visage à la télévision. C’est pourquoi j’ai décidé de quitter cette industrie où je vivais bien pour démarrer mes propres projets, même si le succès n’était pas garanti. Ce n’était pas facile, mais je me sentais beaucoup plus vivante et je suis vraiment contente d’avoir pris le risque», précise-t-elle.