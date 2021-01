«WandaVision» : premier épisode, chronologie...Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle série de Disney+

C’est le 15 janvier que Disney+ entamera la diffusion de sa première série Marvel, avec la mise en ligne du premier épisode de «WandaVision».

Les abonnés de Disney+ vont devoir attendre encore quelques jours avant de retrouver Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, et Paul Bettany dans celui de Vision. Deux super-héros qu’ils ont déjà incarnés dans la saga Avengers.

L’histoire de WandaVision se déroule après les événements d'Avengers : Endgame. Le couple coule des jours heureux en tant que jeunes mariés dans une banlieue en tout point idéal. Du moins en apparence. Alors qu’ils essaient de s’intégrer auprès du voisinage, Wanda et Vision réalisent que quelque chose cloche dans cette existence parfaite.

Une nouvelle ère arrive. #WandaVision, une série Disney+ Original, en streaming dès le 15 janvier sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/JIQdOiK92J — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) November 12, 2020

Selon le site américain EW.com, le premier épisode de la série a été tourné devant un public, dans un studio, en live, dans les mêmes locaux où a été filmée la série Ma Sorcière bien-aimée. Une expérience inoubliable pour Paul Bettany et Elizabeth Olsen. «C'était de la folie... Il y avait quelque chose de très méta pour moi, par rapport à ma propre vie. Parce que je visitais, quand j'étais enfant, les enregistrements de La Fête à la Maison, là où mes sœurs travaillaient», confie la comédienne.

«On était dans un tel kiff, à la fin des enregistrements, que nous voulions continuer à faire ce show ! Peut-être l'emmener en tournée ou quelque chose comme ça, genre WandaVision on Ice !», poursuit Paul Bettany.

Si le premier épisode devrait ressembler à une sitcom des années 1950, la suite de la série devrait offrir du grand spectacle aux téléspectateurs à en croire les propos de Tenoyah Parris, l’interprète de Monica Rambeau. «Je pensais que nous allions faire une simple série, mais non, on a carrément fait six films Marvel emballés dans ce qu'ils présentent comme une sitcom !», explique-t-elle. On dirait bien que la patience des abonnés de Disney+ va être récompensée.