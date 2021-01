Le Bureau des Ovnis : le documentaire sur la création du GEIPAN à voir sur Canal+

Le documentaire «Le bureau des Ovnis» revient sur la création du GEIPAN - le Groupe d’Études et d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés – en 1977, et présente les missions concrètes qui y sont menées.

Créé à la demande du gouvernement français, le GEIPAN est la preuve que le phénomène des ovnis est un sujet sérieux, un véritable enjeu scientifique, et parfois, une affaire d’État. «La France, compte tenu des informations qui arrivaient dans les gendarmeries et par les pilotes, se devait de s’intéresser à cette question», explique Jean-Jacques Velasco, responsable du GEPAN/SEPRA de 1983 à 2004, dans le documentaire.

En 1974, le ministre de la Défense, Robert Galley, s’exprime sur le sujet à la radio en avouant avoir été troublé par les informations transmises au CNES – le Centre National d’Études Spatiales basé à Toulouse – et devient la première figure politique à briser le mur du silence autour de la question des ovnis.

Une libération de la parole également aidée par la télévision, où Jean-Claude Bourret a réussi à passionner des millions de téléspectateurs avec une émission dédiée à la question, et traitée sous un angle scientifique. Le grand public y découvre notamment le visage de Claude Poher, le fondateur du GEIPAN qui, déjà auparavant, avait eu l’occasion de rencontrer les premiers ufologistes américains, mais aussi de travailler avec le Français Jacques Vallée (qui inspirera le personnage incarné par François Truffaut dans le film de Steven Spielberg «Rencontre du 3e type»), docteur en informatique vivant aux États-Unis qui se rapprochera des meilleurs scientifiques mondiaux pour enquêter sur les ovnis.

Documents d’archives, entretien avec les chercheurs les plus éminents sur l’étude des phénomène aérospatiaux non identifiés, dont Claude Poher, présentation des cas d’ovnis les plus troublants, le réalisateur Dominique Filhol raconte l’histoire incroyable, et surprenante, de la création du GEIPAN il y a plus de quarante ans. Le documentaire sera proposé à l'occasion de la diffusion des trois derniers épisodes de la création originale OVNI(S), dont l'action principale se déroule justement au GEIPAN, et dont certains personnages sont directement ou librement inspirés de ceux qui témoignent dans le documentaire.

Un documentaire à découvrir le 1er février à 22h40 sur CANAL+, et disponible dans la foulée sur myCANAL.