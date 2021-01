Top Chef : la date de diffusion de la très prometteuse saison 12 dévoilée

La 12e saison du concours culinaire Top chef commencera le mercredi 10 février avec au programme des épreuves très relevées.

Huit mois après l’édition qui a vu la victoire de David Galienne, les quatre chefs et jurés de l’émission de M6 Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet ont rempilé et annoncent une saison placée sous le signe de la très haute créativité. Pour les épauler dans leur quête du nouveau Top Chef en titre, ils recevront cette année pas moins d’une dizaine de prestigieux pairs qui ont chacun concocté une épreuve inédite.

Ce sera notamment le cas de Guy Savoy, légende vivante de la cuisine triplement étoilée, qui demandera aux participants une mise en scène autour de la soupe, le cas aussi d’Alexandre Mazzia, seul chef à obtenir trois étoiles au Guide Michelin en 2021, qui poussera les candidats à utiliser une triple cuisson ou bien encore celui de l’espagnol Angel Leon, triplement étoilé lui aussi, et seul chef au monde à cuisiner du plancton, qui demandera l’utilisation « d’une technique instantanée et inédite pour réaliser une cuisson parfaite d’un produit de la mer ».

La mythique épreuve des restaurants est quant à elle revue et corrigée pour s’adapter au contexte coronavirus, une manière pour le show culinaire de montrer la réalité des restaurants aujourd’hui (qui) pour survivre doivent adapter leur carte, se renouveler et faire appel à une nouvelle manière de consommer, le Click-and-Collect. Les candidats devront donc créer une version transportable de leur menu qui sera dégustée par des critiques, tranquillement installés chez eux sur leur canapé.

Si les noms des candidats à l’heure où nous écrivons ces lignes ne sont pas encore connus, hormis celui de Charline Stengel qui a intégré la brigade bleue de Philippe Etchebest en remportant «Objectif Top Chef», le casting des prétendants est très pointu. « Il y a un niveau de dingue. Ils ont tous des identités culinaires fortes et des personnalités différentes. Il y a une belle cohésion entre eux », a indiqué le producteur à Télé-Loisirs.

Cette cohésion aurait-elle été renforcée par les mesures mises en place dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ? C’est fortement possible étant donné que les participants, tous « testés régulièrement », ont été « mis dans une bulle ». Le tournage s'est en effet déroulé quasiment à huis clos, et les candidats ont dû être isolés et vivre tous ensemble. « Ils sont tous très solidaires, très soudés, a assuré Philippe Etchebest. (…) Ils sont vraiment ensemble, ils n’ont pas d’autre choix que de partager leur quotidien tous les jours. Ils s’aident beaucoup entre eux. Ils sont chouettes ».