Jodie Turner-Smith sera l’héroïne de The Witcher Origin

L’actrice Jodie Turner-Smith incarnera l’héroïne de The Witcher : Blood Origin, prequel de la série portée par Henry Cavill.

Netflix a annoncé que l’actrice britannique, vue notamment dans le film Queen and Slim, prêtera ses traits à Elie dans cette série en six épisodes, chapeautée par la scénariste Declan de Barra d’après une histoire originale, qui ne sera donc pas adaptée des célèbres romans d'Andrzej Sapkowski comme le reste de la franchise.

« Redoutable combattante douée d'une voix de déesse, Éile a abandonné son clan et son statut de gardienne de la Reine pour écouter les élans de son cœur et devenir musicienne itinérante, comme la décrit Netflix. Mais lorsque vient le moment de rendre des comptes sur le Continent, elle doit reprendre les armes et poursuivre sa quête de vengeance et de rédemption ».

The Witcher Origin devrait revenir sur les origines du tout premier Sorceleur, mais également sur les événements qui ont mené à la ‘Conjonction des sphères’, moment-clé où les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire plus qu’un. L’action se situera environ 1200 ans avant celle de The Witcher et des aventures de Geralt de Riv (Cavill), dont la saison 2 est très attendue sur Netflix (et n’a toujours pas de date à l’heure où nous écrivons ces lignes).

A noter que la plate-forme prépare en outre un film d'animation intitulé The Witcher : Nightmare of the Wolf, qui sera lui centré sur le personnage de Vesemir, mentor de Geralt.