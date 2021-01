Dix pour cent : une saison 5 et un téléfilm à New York en préparation ?

Dominique Besnehard est revenu sur les projets de suite qui pourraient être données à Dix pour Cent, série avec Camille Cottin dont la quatrième et (en théorie) ultime saison avait été diffusée en novembre dernier.

«La série va revenir, on est en train d'examiner plusieurs projets avec France Télévisions. On va peut-être faire un unitaire à New York et ensuite on reviendra à une cinquième saison. On essaie de faire l'unitaire en association avec Netflix mais en priorité pour France Télévisions », a expliqué l’agent de stars et co-producteur de la série Dix pour Cent, dans une interview pour le site belge Télépro.

Selon lui, il faut que la série revienne rapidement pour satisfaire au mieux les téléspectateurs, une saison 5 viendra dans un second temps. « Il faut du temps pour écrire une cinquième saison, je pense que de ne rien faire va éloigner la série du téléspectateur. En faisant un unitaire assez vite, les téléspectateurs ne vont pas perdre de vue la série.»

En 2020, Dominique Besnehard avait déjà confié à Allociné l’éventualité d’offrir un unitaire aux fans. « Je voudrais faire un Dix Pour cent à New York ! C'est Anne Holmes [directrice de la fiction de France Télévisions, ndlr] qui m'a suggéré l'idée. Dans Plus Belle la vie, il y a parfois des 90 minutes qui servent de déclinaison (…) Je pense qu'il faut faire un 90 minutes, et peut-être le faire en Amérique. Quand on va à New York, tout le monde me parle de Call my agent ! Si on a eu Sigourney Weaver, c'est parce qu'elle l'a vue ! Donc pourquoi ne pas faire un grand épisode à New York, avec, peut-être, y voir un des membres de l'agence, Camille Cottin ou la petite Fanny Sidney faire un stage là-bas, et se confronter à leur système. »

En attendant la suite, la série sur les coulisses du métier d’agents de stars diffusée sur France 2, avec notamment Camille Cottin, Grégory Montel et Thibault de Montalembert au casting, continue de faire un carton grâce à Netflix, qui la propose à l’international.