Jean-Pierre Pernaut : Les Guignols de l'info, les paparazzis, etc... l'ancien animateur du 13H de TF1 règle ses comptes dans son autobiographie

Dans son livre «33 ans avec vous» (ed. Michel Lafon) à paraître le 11 février, Jean-Pierre Pernaut règle ses comptes avec ceux qui n’ont cessé de le critiquer tout au long de sa carrière.

Dans les extraits publiés en exclusivité par le journal Le Parisien, l’ancien présentateur du 13H de TF1 s’en prend aux journalistes qui dénonçaient l’accent régional donné à son journal télévisé. «Aurait-il fallu renoncer à couvrir tout cela au motif que des émissions présumées branchées et des articles supposés intelligents écrits par des journalistes dans le vent ont si longtemps dénigré mes choix ? Bien sûr que non ! Le 13 Heures n'est pas et n'a jamais été destiné à ces gens-là», lâche-t-il dans son autobiographie 33 ans avec vous.

Jean-Pierre Pernaut ne mâche pas ses mots concernant le traitement que lui avait réservé Les Guignols de l’info, ancienne émission satirique diffusée sur Canal+ qu’il présente comme une «pâle copie du Bébête Show», et qu’il avoue avoir «toujours détestée». Dans son livre, il dénonce leur «humour malsain» le dépeignant comme un «abominable facho». «Sans doute parce que les auteurs de ces sketchs, qui avaient une bien curieuse conception de l'histoire, estimaient que s'intéresser aux gens et aux régions était forcément le signe d'un militantisme d'extrême droite», ajoute-t-il.

Jean-Pierre Pernaut regrette également la disparition à l’antenne de son émission Combien ça coûte ?, dont il se dit «très fier». «Ce type d'émission a totalement disparu du paysage aujourd'hui. On nous rétorque que la télé a changé et qu'il faut des concepts plus modernes. Je pense surtout que ce type d'impertinence gêne trop dans une société à fleur de peau qui ressemble à une poudrière, prête à s'embraser au moindre écart», lance-t-il.

Il fustige également la presse people qui, en 2005, au moment de la diffusion de l’émission de téléréalité La Ferme Célébrités, s’était fait l’écho d’une supposée idylle entre son épouse, Nathalie Marquay-Pernaut, et l’ancien époux de Stéphanie de Monaco, Daniel Ducruet. «Une marée d’ordures» traitant sa femme de «midinette éblouie dégoulinant d'huile à bronzer», le disant «dévasté» ou annonçant «leur séparation imminente», peut-on lire dans ces extraits.

