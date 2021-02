Le Prince Harry bientôt dans l’émission Carpool Karaoke ?

Le Prince Harry a été aperçu vendredi dernier en train d’enregistrer une séquence qui serait destinée à l’émission Carpool Karaoke de James Corden.

Sur une vidéo publiée par le site TMZ, le prince et l’animateur ont été aperçus sur le toit d’un bus à Hollywood, entourés de trois caméras et escortés par la police.

Le site People croit savoir que ce tournage est destiné à l’émission Carpool Karaoke. « Ils ont enregistré une séquence en respectant les mesures anti-Covid de Carpool Karaoke sur un bus à deux étages », a déclaré une source à la publication.

«Ils sont amis depuis des années (l’animateur de The Late Late Show faisait partie des invités au mariage du prince avec Meghan Markle en 2018, ndlr), et se sont bien amusés. Beaucoup de blagues et de rires. Ils ont fait un tour à Hollywood et James a montré à Harry des endroits particuliers. Ils ont également discuté de la vie d'Harry aux États-Unis et de ce sur quoi il se concentrait actuellement».

Le prince a-t-il aussi poussé la chansonnette comme le veut la tradition de l’émission ? Il faudra encore un peu de patience pour le savoir. En revanche, Meghan Markle ne semblait pas avoir accompagné son époux.

Les images exclusives du site TMZ :

Pour mémoire, Harry et Meghan ont récemment déménagé à Montecito, en Californie, où ils vivent dans un manoir estimé à environ 13 millions d’euros avec leur fils Archie âgé de 21 mois.

