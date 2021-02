Le créateur de «Rick & Morty» va développer une série animée sur la Grèce antique

Dan Harmon, le créateur de «Rick & Morty», va développer sa première série animée pour la chaîne américaine Fox, avec laquelle il a récemment signé un contrat d’exclusivité.

Cette nouvelle série animée, qui n’a pas encore été baptisée, se déroulera dans la Grèce Antique. L’histoire suivra plusieurs familles d’humains, de Dieux et de monstres issus de la mythologie grec dans leur tentative de prendre le contrôle d’une des premières villes au monde, le tout en évitant de s’entretuer. Selon le site américain Variety, elle devrait faire ses grands débuts sur la chaîne américaine Fox dans le courant de l’année 2022. Et le casting des voix est actuellement en cours.

«Nous laissons à Dan Harmon le soin d’utiliser la mythologie grec en un commentaire pertinent sur la politique actuelle, la célébrité et la pop culture. Ce projet s’annonce comme une comédie familiale irrévérencieuse racontée par l'un des conteurs les plus innovants de sa génération. Nous sommes fiers de nous associer à Dan Harmon pour cette série, qui participe à renforcer notre présence sur le secteur de l’animation», a commenté Michael Thorn, le président de la branche divertissement chez Fox à propos de cette série animée dont ils détiendront, pour la première fois, la totalité des droits.

Devenu célèbre grâce à Rick & Morty – travail pour lequel il a reçu deux Emmy Awards en 2018 et 2020 – Dan Harmon est également le créateur de la série acclamée par la critique et le public, Community. Du côté de la Fox, cela permet de doper l’offre de séries animées de la chaîne qui compte déjà dans ses rangs les incontournables que sont Les Simpsons, Family Guy, Bob’s Burger, et plus récemment Duncanville.

