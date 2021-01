Game of Thrones, King Kong et Lara Croft bientôt en séries animées

Les adaptations en séries animées pullulent. Ainsi cette semaine, ce sont pas moins de trois projets d'envergure qui ont été annoncés dans les univers aussi divers et variés que Game of Thrones, King Kong et Lara Croft.

HBO n’en finit plus de vouloir étendre l’univers de sa poule aux oeufs d'or. Après le développement de deux spin-offs (House of the Dragon et Dunk et Egg), un nouveau projet Game of Thrones serait envisagé, en animation cette fois. Pour l’heure, The Hollywood Reporter, qui révèle l’information, ne donne pas plus de détails sur les intrigues de ce programme qui serait destiné à la plate-forme HBO Max.

Du côté de Netflix, c’est une adaptation de Kong : Skull Island qui est annoncée, avec « une série animée d'aventures captivantes qui suit l'équipage d'un navire qui, après un naufrage, tente désespérément de s'enfuir de l'endroit le plus dangereux de la planète, une mystérieuse île sur laquelle vivent des monstres préhistoriques, y compris le plus gigantesque d'entre eux, King Kong ».

Et la plate-forme américaine annonce aussi que Lara Croft va poursuivre ses aventures dans une série animée Tomb Raider adaptée des jeux vidéo cultes. Reprenant les événements de la trilogie reboot, cet animé écrit et produit par Tasha Huo, qui travaille déjà sur The Witcher : Blood Origin, retracera la dernière et la plus grande aventure de l’aventurière. « Lara Croft, une des aventurières les plus iconiques du monde du jeu vidéo, fait ses débuts dans le monde de l'animation avec une toute nouvelle série », explique le producteur Jacob Robinson.