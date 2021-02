Kendji Girac : ses premières confidences de papa

Le mois dernier, Kendji Girac a surpris ses fans en annonçant la naissance de son premier enfant, une petite fille prénommée Eva Alba.

Ce mercredi 10 février, il a fait ses premières confidences de papa. Au micro de l’émission radio «Réveil Chérie», le chanteur de 24 ans a fait savoir combien il était heureux. «C’est la nouvelle de l'année. Pour moi c'est un bonheur qui se rajoute dans la famille. (...) Elle a deux semaines aujourd'hui. C'est incroyable. Les nuits sont compliquées mais, bon, on pense à l'amour et au bonheur qu'il y a. Mais sinon c'est merveilleux», a confié l’interprète d’Andalouse qui a précisé à propos de sa petite fille, «elle me ressemble un peu».

Très discret sur sa vie privée, le chanteur n'a pas officiellement révélé l'identité de la maman.

La presse people croit savoir qu'il s'agit d'une jeune femme originaire de Suisse, Soraya Miranda. Quant à savoir si Kendji Girac rêve d’agrandir encore la famille, pour l’heure il se laisse un peu le temps d’y réfléchir : «On verra bien... Moi je ne sais pas, je décide pas. Je laisse faire un peu la vie quoi. Après je veux pas beaucoup d'enfants non plus. Avec les temps qui courent, faire un enfant c'est compliqué. De l'organisation et puis avec tout ce qui se passe, ça fait peur, on a pas envie de mettre un enfant au monde. Et avec l'avenir qu'on leur réserve, c'est un peu incertain…», a-t-il expliqué.

