Koh-Lanta : les portraits des 20 candidats de l'édition «Armes secrètes» dévoilés

La saison inédite de Koh-Lanta arrivera le 12 mars prochain. Tournée en Polynésie française cet automne, elle embarque 20 aventuriers prêts à tout pour succéder à Alexandra, gagnante en 2020.

Intitulée «Koh-Lanta, les armes secrètes», cette édition aux règles inédites convie uniquement de nouveaux candidats âgés de 25 à 48 ans (dont deux issus de la saison 19 annulée). La parité est parfaite avec 10 participantes et 10 participants sur la ligne de départ. Après l'édition Les 4 terres qui avait ouvert le bal avec quatre équipes en fonction de leur provenance, les candidats des Armes Secrètes seront de nouveau répartis en deux équipes uniques, une rouge et une jaune.

Côté garçons, les téléspectateurs vont faire la connaissance d'Arnaud, maraicher, 36 ans, Aurélien, pharmacien de 34 ans, Flavio, directeur de centre de loisirs, 31 ans, Frédéric, restaurateur, âgé de 48 ans, Gabin, saisonnier, 27 ans, Hervé, boulanger de 44 ans, Jonathan, moniteur d’escalade, 31 ans, Mathieu, élagueur âgé de 29 ans, Thomas, chauffeur routier, 37 ans et Vincent, analyste financier, 28 ans.

#KohLanta EXCLU - Découvrez les portraits des 10 aventuriers de cette nouvelle saison "Les Armes Secrètes" https://t.co/O2de1O3WVL



RDV Le 12/03 dès 21H05 sur @TF1 pic.twitter.com/sfbYYMqXA5 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) February 16, 2021

Côté filles, c'est Candice, 25 ans, instructrice de survie, Elodie, 35 ans, coach sportive, Laetitia, 37 ans et employée multi-service, Laure, 26 ans, agricultrice, Magali, âgée de 47 ans, coach sportive, Marie, 25 ans, étudiante en événementiel, Maxine, 25 ans, journaliste sportive, Myriam, 36 ans et professeur d’anglais, Shanice, 26 ans, chef de projet marketing social et Sylviane, 44 ans, maître-nageur, qui tenteront d'arriver au bout des 35 jours de survie.

#KohLanta



EXCLU - Découvrez les portraits des 10 aventurières de Koh Lanta, Les Armes Secrètes ! https://t.co/kHgm5L2zBx



RDV le 12/03 dès 21H05 sur @TF1 pic.twitter.com/hZ3P9vQB4J — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) February 16, 2021

A voir aussi