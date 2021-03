Meghan Markle : c'est au tour de sa demi-sœur de la critiquer et de souligner ses mensonges

Même la famille de Meghan Markle s’en prend à elle. Ce lundi, moins de 24h après la diffusion de son interview-vérité à Oprah Winfrey en présence du prince Harry sur la chaîne américaine CBS, c’était au tour de sa demi-sœur de critiquer la duchesse de Sussex.

Invitée d’une émission de radio australienne, Samantha Markle a affirmé que, selon elle, Meghan souffrait «d’un trouble narcissique de la personnalité», et que le prince Harry était victime du syndrome de Stockholm.

«Je vois définitivement un trouble narcissique de la personnalité. Je ne suis pas en train de faire un diagnostic. Elle a besoin d’aller voir un professionnel pour ça», commence-t-elle. «Je me sens mal pour Harry. Elle l’a écarté de sa famille, de tous ses amis, de la vie qu’il menait. Il me rappelle ses victimes qui se font enlever, et qui finissent par croire que leur vie était horrible, et tombent amoureux de leur geôlier», poursuit la jeune femme.

Pour rappel, Samantha a été citée par Meghan Markle durant l’interview avec Oprah Winfrey au moment où cette dernière a évoqué le livre publié par sa sœur aînée, Le journal de la sœur de la princesse arrogante, partie 1, le 17 janvier dernier. «Je crois que c’est très difficile de faire un livre vérité alors que vous ne me connaissez pas», avait lancé Meghan Markle à Oprah Winfrey afin de discréditer le contenu de l’ouvrage, affirmant qu’elle n’avait plus de contact avec Samantha depuis près de 20 ans, et qu’elle se considérait comme «une fille unique».

«De dire qu’elle est une enfant unique est vraiment délirant», a réagi Samantha Markle, avant de pointer du doigt d’autres mensonges de la duchesse de Sussex pendant son interview sur CBS, notamment quand elle affirme qu’elle ne connaissait rien à la famille royale avant de rencontrer le prince Harry.

«Elle a été prise en photo à de multiples reprises devant le palais de Buckingham. La princesse Diana était son idole. En fait, Meghan est allée très loin pour étudier Diana, ses mimiques, sa manière de s’habiller, et elle portait son parfum le jour de son premier rendez-vous avec Harry ! Alors ne me dîtes pas qu’elle ne savait pas qui il était», poursuit-elle.

Dernier point, et pas des moindres. Samantha Markle est revenue sur les propos de sa demi-sœur concernant leur père, Thomas Markle, que la duchesse de Sussex a accusé de «trahison» durant son interview, affirmant à Oprah Winfrey qu’elle avait «perdu son père».

«Cela lui a fait beaucoup de mal. Et quand elle dit ‘j’ai perdu mon père’. Je me suis dit, oh mon dieu, et l’Oscar de la meilleure actrice va à…‘j’ai perdu mon père’», explique Samantha, avant de conclure : «Oprah doit absolument mettre Dr. Phil (le nom d’un psychologue réputé à la télévision américaine, ndlr) sur le cas de ma sœur».