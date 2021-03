The Witcher saison 2 : le casting accueille 7 nouvelles recrues

La série «The Witcher» vient de dévoiler une liste de sept nouveaux personnages qui apparaîtront dans la saison 2, ainsi que le synopsis de ce deuxième chapitre très attendu par les fans.

Des personnages dont Netflix n’a pas encore fourni de description officielle, mais sur lesquels il est possible de trouver quelques informations grâce aux livres d’Andrzej Sapkowski dont s’inspire la série, et aux jeux vidéo.

La comédienne Adjoa Andoh (La chronique des Bridgerton) incarnera Nenneke, une prêtresse qui dirige le temple de la ville de Melitele.

Cassie Clare (Brave New World) jouera le rôle de Philippa Eilhart, une conseillère du roi de Redania, Vizimir II, et chef de la Loge des Magiciennes dont elle est également une des fondatrices.

Liz Carr (Devs) prêtera ses traits à Jakub Fenn, membre d’un cabinet d’avocats réputé, basé dans la ville de Dorian, dans le royaume de Temeria. C’est le comédien Simon Callow (Quatre mariages et un enterrement) qui jouera le rôle de son partenaire, Codringher.

Graham McTavish (The Hobbit) incarnera Dijkstra, un maître espion et chef des forces spéciales du royaume de Redania.

Kevin Doyle (Dowton Abbey) incarnera Ba’Lian, un nouveau personage spécialement créé pour la série, tandis que Chris Fulton (La chronique des Bridgerton) jouera Rience, un mage en charge de retrouver la trace de Ciri après le massacre de Cintra.

Le synopsis de la saison 2 de The Witcher, qui n’a toujours pas de date de diffusion mais est attendue dans le courant de l’année 2021, donne quelques informations sur le scénario qui attend les fans : «Convaincu de la mort de Yennefer lors de la bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la demeure de son enfance, Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons luttent pour le pouvoir, Geralt tente de protéger la jeune fille d’une menace encore plus grande : les mystérieux pouvoirs qui sommeillent en elle».