Koh-Lanta : un candidat emblématique fera son retour ce vendredi

Teheiura, aventurier emblématique du jeu d’aventure Koh-Lanta, apparaîtra dans le troisième épisode de la saison Les Armes Secrètes, qui sera diffusé ce vendredi.

«Totalement inédit dans l’histoire de ‘Koh-Lanta’, une récompense absolument fabuleuse dans un jeu de confort : Teheiura!», a annoncé Denis Brogniart dans un teaser. «Il viendra par surprise pour emmener les candidats sur son île de Taha’a à la rencontre de sa famille et de ses traditions. Il leur donnera quelques clefs pour être encore plus performant dans la survie. [...] Il y aura une émotion incroyable, les aventuriers seront bouleversés», a ajouté l’animateur.

Le tournage des Armes Secrètes a eu lieu en Polynésie française, entre Tahiti et Bora-Bora, où Teheiura a vu le jour et vécu toute sa jeunesse. «C’est incroyable de voir ‘Koh-Lanta’ s’installer en Polynésie, chez moi à Taha’a. Cela faisait quelques années que la production y pensait mais c’était compliqué à réaliser. Je suis content parce que ça va donner une belle image de mon île», a-t-il confié au site lefigaro.fr. «Taha’a est une île de 5.000 habitants qui reste encore assez sauvage et authentique, sans grandes structures à part un collège. J’ai grandi dans la vallée jusqu’à mes 20 ans avant de partir en métropole, je connais très bien les lieux. J’y ramassais le coprah, la banane et le café avec mes parents. Je passais mes vacances sur les motus à ramasser des coquillages pour en faire des colliers et fabriquer des colliers que je vendais au marché pour me faire de l’argent de poche.»

Teheiura fera son grand retour ! @DenisBrogniart vous donne RDV demain à 21H05 sur @TF1 pic.twitter.com/1YegagZPhd — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) March 25, 2021

Le Tahitien s’était notamment démarqué lors de la saison 11 en Indonésie, avec cinq épreuves individuelles remportées mais une défaite en finale contre Gérard Urdampilleta. Il était ensuite réapparu en 2012 dans «La revanche des héros», en 2014 dans «La Nouvelle édition» et enfin en 2020 dans l’édition spéciale «L’île des héros». Les candidats 2021 devraient être émus de le voir parmi eux.