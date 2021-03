«Framing Britney Spears» : la chanteuse dit avoir «pleuré durant deux semaines» après la diffusion du documentaire

La chanteuse Britney Spears a déclaré qu'elle « avait pleuré pendant deux semaines » après avoir regardé une partie de « Framing Britney Spears », documentaire-événement produit par le New York Times sur l’ascension phénoménale qu’a connu la jeune femme dans les années 1990, mais aussi la cruauté avec laquelle les médias l’ont traitée à l'époque, ainsi que sa mise sous tutelle.

Diffusé en février dernier aux Etats-Unis, et visible en France sur Amazon Prime Video à partir du 5 avril, Framing Britney Spears est d'autant plus édifiant qu'il a été réalisé à l’heure où elle se bat contre son père devant le tribunal pour reprendre le contrôle de sa vie.

Alors que la star de 39 ans avait jusqu'alors fait de simples allusions au film, elle a ce mardi publié une première déclaration : « Je n'ai pas regardé tout le documentaire », a-t-elle dit, se montrant ensuite profondément déçue par ce qu'elle a vu. « Je suis embarrassée de la manière dont ils m'ont dépeinte », a-t-elle confié. « J'ai pleuré pendant deux semaines. Et, j'en pleure encore parfois !!!! », a-t-elle ajouté.

« J'ai été exposée toute ma vie en me produisant devant des gens !!! Il faut beaucoup de force pour FAIRE CONFIANCE à l'univers avec votre vraie vulnérabilité car j'ai toujours été tellement jugée ... insultée ... et embarrassée par les médias ... et je le suis encore jusqu'à ce jour !!!! », écrit-elle ensuite. « Alors que le monde continue de tourner et que la vie continue, nous restons toujours aussi fragiles et sensibles que les gens !!! », s’est-elle aussi exclamée.

Sa publication est accompagnée d’une vidéo dans laquelle elle danse - la star a pris l’habitude de se filmer dans son salon, toujours avec le même short et le même sourire figé, jouant et rejouant ses chorégraphies - cette fois sur le titre « Crazy » d’Aerosmith.

« Je fais ce que je peux dans ma propre spiritualité avec moi-même pour essayer de garder ma propre joie ... l'amour ... et le bonheur !!!! Chaque jour, danser m'apporte de la joie !!! Je ne suis pas ici pour être parfaite ... parfait est ennuyeux ... Je suis ici pour transmettre la gentillesse. », insiste Britney Spears, qui réclame juste le droit d'être heureuse et continue pour cela de faire en sorte de garder l'équilibre.

Les posts de l’interprète de Toxic sont très suivis par ses nombreux fans bien décidés à la « délivrer » de la tutelle de son père, qui la retient « prisonnière » selon eux. Le côté très énigmatique que revêtent souvent ses messages laisse les observateurs perplexes quant à la fragilité de sa santé mentale, y décelant un vrai mal-être. Ce récent post en témoigne encore :

Bande-annonce du documentaire à voir à partir du 5 avril sur Amazon Prime :