20 ans de Loft Story : Laure de Lattre ne participera pas à la fête et balance sur l'émission

Loft Story ne lui a pas laissé un bon souvenir. Laure de Lattre ne participera pas aux festivités organisées pour célébrer les 20 ans de l’émission de télé-réalité. Elle a confié pourquoi il était hors de question pour elle de festoyer autour de cet anniversaire.

Si Benjamin Castaldi a réussi à réunir la quasi-majorité des Lofteurs pour participer à l’émission qu’il présentera le 8 avril sur C8, Laure de Lattre a fermement décliné l’invitation.

Aujourd'hui mère de deux enfants et rédactrice en chef d'un magazine professionnel, elle garde un souvenir amer de son passage dans Loft Story. « La prod' m'a fait passer pour la JR du jeu », faisant référence au célèbre « méchant » de la série Dallas, incarné par Larry Hagman.

« Cette célébrité soudaine n'avait aucun sens. La sortie d'ailleurs a été d'une violence inouïe. On était tout seul à affronter ça », explique-t-elle pour Télé Star. Et de conclure : « Cette émission ne m'a rien apporté sur le plan humain ».

Une représentation qui lui a trop longtemps collée à la peau

Des propos qu’elle avait déjà tenus dans le livre « Sexisme Story, Loana Petrucciani », dans lequel elle expliquait : « Maintenant, je m'en fiche, ça me passe au-dessus. Mais j'étais la sale bourgeoise, un salaud de riche… La production n'a montré que les images qu'elle voulait que le public voie. Elle voulait qu'en finale il y ait Laure et Loana parce que c'était le duo le plus improbable, avec des différences à tous les niveaux ».

Elle rapporte que l’image négative que lui a donné l’émission lui a collé à la peau durant des années et « qu’elle perdure encore » : « C'est lourd et c'est long ».

Sans emploi à son entrée dans Loft story et alors âgée de 25 ans, rappelle Closer, Laure de Lattre y était dépeinte comme une peste capricieuse que les téléspectateurs adoraient détester. Elle ira d'ailleurs jusqu'en finale de l'émission remportée par Loana et Christophe.

Elle sera ensuite engagée par la chaine Téva en 2001 pour animer Laure de vérité, et Laure a sonné. En parallèle, elle tiendra une chronique consacrée à la beauté sur Europe 1 au côté de Jérôme Bonaldi. En 2002, elle rejoindra M6 pour animer le Morning Live après le départ de Michael Youn, où elle ne restera qu'une saison avant l'arrivée de Cyril Hanouna.

Après avoir un temps travaillé auprès de sa soeur pour une société spécialisée dans les vêtements pour les professionnels de l'esthétique, de l'hôtellerie et de la santé détaille encore Closer, Laure Delattre serait aujourd'hui «rédactrice en chef des Nouvelles esthétiques, un magazine destiné aux professionnels de la beauté dirigé par sa mère ».

En 2008, elle a épousé un assistant-réalisateur, Fabrice Jeandemange, avec qui elle a eu deux enfants. «J'étais très contente de changer de nom au moment de mon mariage. Vraiment. Et de me débarrasser de Laure de Lattre», avait-elle aussi confié dans le livre Sexisme Story, Loana Petrucciani, déterminée déjà à tourner la page Loft une bonne fois pour toute.