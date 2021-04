Pékin Express : Aurore toujours sous traitement depuis l'accident mortel

Depuis le terrible accident de la route survenu en plein tournage de l’émission Pékin Express, Aurore, qui a été contrainte d'abandonner le jeu avec son mari, n’est toujours pas remise de ses blessures.

«Je suis toujours sous traitement neuropathique», a-t-elle confié dans une interview au Parisien. «J’ai reçu de nombreux soins. J’ai pu bénéficier d’un excellent soutien psychologique. Pendant trois mois, j’avais un fort sentiment de culpabilité. Je n’osais pas reprendre la voiture non plus », détaille celle qui n’a plus aucun souvenir de l’accident, « sauf le bruit de l’impact », et qui doit aussi désormais vivre avec une cicatrice sur le front.

L’effroyable événement a mis un coup d’arrêt brutal à l’aventure dont elle avait tant rêvée avec son mari Jonathan. « Il y a un petit goût d’inachevé. C’était le rêve d’Aurore », regrette le nordiste, qui se souvient quant à lui « en détails » de l’accident. « Nous étions sur une belle route, en front de mer, c’était exceptionnellement beau. Et là, je vois une voiture sortir d’un virage à une vitesse folle et qui n’arrive pas à maîtriser sa trajectoire. » L’homme estime qu’il doit sa survie au véhicule dans lequel ils circulaient. « Nous étions dans une camionnette, notre chance a résidé là ».

Malgré le profond traumatisme, et le souvenir aussi d’autres galères auxquelles ils ont dû faire face durant leur participation à Pékin Express - une tourista en Ouganda et une fièvre en Ethiopie avaient déjà durement touché Aurore - le couple dit toujours rêver de repartir.