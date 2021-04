Mach1 TV : tout savoir sur la chaîne VOD dédiée à l'aviation

Comptant déjà près de 100.000 abonnés et plus de 11 millions de vues sur sa chaîne YouTube, le pilote français Pierre-Henri Chuet vient de lancer Mach1 TV. Une chaîne dédiée aux fans d'aviation et disponible en VOD sur le Web.

Cet ancien pilote de chasse, formé par l'US Navy et auteur de plusieurs missions dans le cockpit d'un Rafale de la Marine nationale, compte désormais transformer son succès acquis sur YouTube, un an seulement après avoir lancé sa chaîne sur la célèbre plate-forme de vidéos.

Le 1er avril dernier, il a donc lancé Mach1 TV, une chaîne web payante (4,99 euros/mois) qui permet d'accéder à plusieurs dizaines de reportages inédits en France portant aussi bien sur l'histoire de l'aviation, l'armée, les plus grands pilotes, les avions de lignes et le futur de ce secteur.

«Youtube est un très bon format pour partager des sujets à chaud, mais pour traiter de sujets plus froids c’est souvent le bazar pour retrouver des vidéos pertinentes, car il n'y aucun système de classement des contenus. J'ai notamment plus de 230 vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube, mais il est délicat de remonter dans mes archives», confie Pierre-Henri Chuet, surnommé Até, à CNEWS.

Ce dernier s'est allié avec Alchimie, une société qui dispose de plus de 60.000 heures de reportages, afin d'offrir un contenu dédié. D'un documentaire sur le célèbre porte-avions Charles de Gaulle à une virée en auotgire en Guadeloupe, en passant par les secrets de l'avion électrique ou encore un reportage avec les sauveteurs en mer, les sujets abordés sont nombreux.

Un projet avec Fight Simulator

«Nous cherchons a transmettre un savoir et un savoir-faire autour de l'aviation moderne et de démocratiser certaines notions. Ces sujets doivent témoigner d'une époque, car on sait que dans 30 ou 40 ans la plupart des avions seront automatisés», explique Pierre-Henri Chuet. Ce pilote aguerri et passionné, qui a pris les commandes d'un petit avion dès ses 14 ans, va par exemple expliquer comment se pilote un aéronef par l'intermédiaire de vidéos sur Mach1 TV.

Il prépare actuellement d'autres contenus afin d'enrichir cette et notamment pour les fans de Flight Simulator, dont il est grand amateur : «L'idée est de comparer l'approche et l'atterrissage sur l'un des plus beaux sites de Guadeloupe avec un vrai avion, puis sur Flight Simulator, afin de contaster les différences», annonce-t-il.