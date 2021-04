«Passe-Partout» (Fort Boyard) choqué par les propos de Mimie Mathy sur les personnes de petite taille

Choqué par les propos de Mimie Mathy sur les personnes de petite taille, André Bouchet, plus connu sous le nom de Passe-Partout dans Fort Boyard, a poussé un coup de gueule.

Invité de Jordan de Luxe ce lundi 12 avril pour évoquer sa carrière, l’acolyte du Père Fouras en a profité pour répondre à Mimie Mathy qui, en février dernier, avait déclaré dans Sept à Huit sur TF1 que selon elle, les personnes de petite taille ne devaient pas vivre ensemble.

« J’ai toujours refusé de vivre avec une personne de petite taille, car je ne veux pas faire une secte, je dis aux personnes de petite taille ‘ne venez pas en bande et ne vous mariez pas ensemble, vous n’allez pas faire que des petits », avait-elle déclaré. Des propos qui ont heurté et agacé l’acolyte André Bouchet.

« J’en ai entendu parler, et je trouve ça dur, et blessant. Elle fait partie de ces gens-là elle aussi, il ne faut pas qu’elle oublie qu’elle fait partie des personnes de petite taille aussi. [...] J'ai trouvé les paroles très dures !», a-t-il lâché. Avant d'ajouter : « C'est pas très cool... Attention, je dis pas, elle est très bonne comédienne, je la respecte ! Mais ce que j'ai ressenti, franchement... C'est pas bon de dire ça, de réagir comme ça... Et même s'il y a un couple de petite taille, il a le droit de se mettre ensemble ! Moi je vis avec une personne, elle est grande ! On fait ce qu'on veut quoi ! », a-t-il poursuivi, assurant qu'il n'aurait eu aucun problème à se être en couple avec une personne de petite taille.

Son coup de gueule passé, l'interprète de Passe-Partout dans Fort Boyard a fait savoir qu’il aimerait rencontrer Mimie Mathy, « sans agression, sans agressivité, pour échanger, discuter ». « Je passe un message, je suis prêt à la rencontrer avec grand plaisir ! Mais si elle ne veut pas, je respecterai sa décision, mais je me poserai des questions ! », a-t-il dit.